Coronavirus.- Consell Valencià de la Joventut demana "més recursos i espais" per a organitzar campaments d'estiu segurs

Davant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del Decret de regulació i flexibilització de restriccions de l'estat d'alarma per a la fase 3, el Consell Valencià de la Joventut i les entitats d'Educació No Formal demanen a la Conselleria d'Educació i a la resta d'organismes de la Consell "més recursos i la cessió d'espais com escoles o albergs amb l'objectiu que les entitats juvenils puguen organitzar els campaments o activitats d'estiu amb totes les garanties que determina la normativa".

Des de les entitats critiquen que "no s'haja tingut en compte abans l'associacionisme juvenil i les seues característiques i necessitats". A més, asseguren, en un comunicat, que, encara que entenen la situació, "la normativa ha arribat tard i amb molts dubtes, tenint en compte el temps que necessiten per a organitzar els campaments i les activitats d'estiu".

La presidenta de l'organisme, Pilar Blasco, alerta que "està en joc la salut mental de moltes xiquetes i xiquets, i també la participació juvenil; i açò també és reconstrucció".

"La infància i l'adolescència han sigut els col·lectius més afectats pel confinament; ja van ser els més oblidats, no pot tornar a passar", destaca la presidenta, que exigeix a les autoritats sanitàries que siguen "més flexibles i tinguen en compte totes les realitats en l'hora de plantejar les normatives".

Blasco recorda que el dret a l'oci educatiu està reconegut en les lleis valencianes d'infància, adolescència i joventut "i s'ha de garantir". Des de les entitats es demana que l'oci educatiu també siga "una prioritat en la transició a la nova normalitat".