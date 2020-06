Detingut a Alacant un home acusat d'abusar d'una menor gràcies a la denúncia de la seua exparella

Al detingut, que compta amb antecedents pels mateixos motius, se li acusa dels delictes de provocació sexual, abús sexual a menor de 16 anys, corrupció de menors i amenaces en contactar amb una menor de 16 anys a través de diverses aplicacions de mòbil per a sol·licitar-li fotos de caràcter sexual, arribant a mantindre video cridades amb alt contingut sexual.

La veu d'alerta en aquest cas la va donar una exparella de l'arrestat que li havia denunciat per maltractaments i que va posar en coneixement de la Policia Nacional les seues sospites cap al comportament del seu ex-company sentimental.

La investigació ha sigut duta a terme per agents del Grup de Delictes Tecnològics de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria d'Alacant que van aconseguir localitzar i identificar la víctima, una menor que en el moment dels fets comptava amb 14 anys d'edat.

En el relat de la seua exploració la menor exposava com va conéixer al detingut a través del perfil d'una coneguda xarxa social per a posteriorment seguir conversant utilitzant una altra aplicació de missatgeria instantània a través de la qual l'investigat li demanava que l'enviara fotos sense roba i de caràcter sexual, al que la xica es va negar en tot moment.

No obstant açò, sí van arribar a realitzar video cridades en les quals la menor es quedava nua, fet que l'agressor va utilitzar per a amenaçar la víctima amb publicar eixos videos si a canvi no li manava fotos de contingut sexual explícit.

Després de localitzar la víctima, els agents van identificar al presumpte autor de l'assetjament, un home que ja comptava amb antecedents per fets similars i fins i tot havia sigut condemnat a penes de presó en dos ocasions per aquests delictes.

En eixe moment es va establir un dispositiu especial per part dels agents del Grup de Delictes Tecnològics en el transcurs del qual es va procedir a la detenció de l'investigat i es va realitzar un registre en el seu domicili.

En la vivenda es va intervenir gran quantitat de material informàtic per al seu posterior estudi i anàlisi, desprenent-se de la primera requisa evidències d'accés a arxius amb noms al·lusius a contingut pedòfil. El detingut va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant que va decretar el seu ingrés a la presó.