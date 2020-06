Todo sobre la estrategia de detección de Sanidad: ¿a quién se hará ahora un PCR y quiénes son los "contactos estrechos"?

Todas las personas que presenten síntomas compatibles con la Covid-19 deberán someterse a la prueba del coronavirus en las primeras 24 horas y, en el caso de dar positivo, también deberán hacérsela los contactos estrechos del mismo, hayan desarrollado o no síntomas.

Así lo establece el Ministerio de Sanidad en la 'Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19', elaborada con el objetivo de realizar un diagnóstico temprano en los contactos estrechos que inicien síntomas y evitar así la transmisión del virus entre los asintomáticos.

Las comunidades autónomas, por lo tanto, deberán reforzar los centros de salud "para el manejo y seguimiento de los casos", dotándolos de más recursos humanos y unidades de vigilancia epidemiológica que garanticen la detección temprana de casos positivos, priorizando siempre las pruebas PCR "frente a otras estrategias".

También deberán notificar al Centro Nacional de Epidemiología todos los casos confirmados que detecten, considerando brote a cualquier agrupación de tres o más casos confirmados o probables en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico.

Asimismo, el plan recomienda que las pruebas PCR se hagan conductos y estructuras del tracto respiratorio: en las secreciones nasales, cavidades bucales y/o esputo; o, en los casos necesarios, con lavado broncoalbeolar, broncoaspirado y/o aspirado endotraqueal, para pacientes con patologías respiratorias.

Clasificación de los casos

-Caso sospechoso: cualquier persona con una infección respiratoria aguda que presente los síntomas comunes de la Covid-19 (fiebre, tos, falta de aire); u otros como dolor de garganta, pérdida de olfato y/o gusto, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas.

- Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave cuyos PCR hayan sido negativos o no concluyentes.

- Caso descartado: caso sospechoso con PCR negativa y análisis de sangre también negativa y/o ninguna sospecha clínica.

¿A quién se le hará la prueba?

- Todas las personas que presenten síntomas compatibles con la Covid-19.

- Contactos estrechos del caso sospechoso o confirmado, priorizando a los más vulnerables y quienes les atienden, a los convivientes y al personal sanitario.

- Poblaciones vulnerables o de mayor exposición, aunque sean asintomáticos (mediante pruebas serológicas, según considere cada comunidad autónoma).

- En el contexto de brotes o de forma previa a algunas actuaciones asistenciales.

- Al dar positivo en una prueba de detección de anticuerpos IgM (inmunoglobulina M) y IgG (inmunoglobina G), o dar positivo en la prueba de IgMy negativo en IgG.

¿Quiénes son considerados "contactos estrechos"?

El seguimiento de los contactos estrechos de un caso sospechoso o confirmado, tiene el objetivo de poder detectar de forma temprana cualquier posible caso y evitar el contagio por parte de los asintomáticos.

Así, se considera "contacto estrecho" a cualquier persona que haya estado en contacto con un caso, como personal sanitario o sociosanitario, y que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas.

También lo son los familiares del paciente o personas que hayan mantenido contacto físico con el mismo, ya sea habiendo estado en el mismo lugar a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos (convivientes, visitas); o en un avión, tren u otro medio de transporte de largo recorrido (en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso).

¿Qué deberán hacer los contactos estrechos?

Ante cualquier caso sospechoso, se deberá iniciar un proceso de identificación de las personas con las que haya estado en contacto el paciente. Para quienes convivan en la misma casa, se les recomendará que hagan cuarentena en el domicilio hasta que no se le haya hecho una PCR al caso sospechoso. Los no convivientes, por otro lado, podrán salir siempre y cuando el caso todavía no se haya clasificado como confirmado.

De esta forma, si el paciente da positivo, los contactos estrechos deberán guardar cuarentena durante los 14 días posteriores al último contacto con el mismo y, según recomienda Sanidad, realizarse PCR para detectar precozmente posibles casos positivos.

"En este sentido, la estrategia más efectiva sería realizar la PCR en el momento de la identificación del contacto, independientemente del tiempo transcurrido desde el último contacto con el caso", establece el plan, que prioriza la prueba a personas vulnerables y quienes les atienden, convivientes, o personal sanitario de centros sanitarios.

Aunque los contactos estrechos den negativo, deberán guardar cuarentena durante 14 días, pudiéndose reducir la duración si se realiza una PCR a los 10 días que resulte negativa. En caso de ser convivientes y no poder garantizar el aislamiento la cuarentena se prolongará otros 14 días, en los que deberán estar localizables y evitar tomar antitérmicos sin supervisión médica con el fin de evitar "enmascarar y retrasar" la detección de la fiebre durante el aislamiento.

¿Y los asintomáticos?



Sanidad no recomienda la realización de cribados (estudios para personas asintomáticas) mediante PCR o técnicas serológicas "por las dificultades de interpretación de los resultados en personas asintomáticas y de bajo riesgo y las implicaciones en su manejo".

Según indica el protocolo, sólo podrá considerarse su realización en determinadas situaciones: en poblaciones vulnerables o de mayor exposición, como personal sanitario o sociosanitario o residentes en residencias de mayores u otros centros sociosanitarios.

Asimismo, establece que, en el caso de dar positivo en una prueba de detección de anticuerpos (IgM), "debido a la heterogeneidad de los test empleados con diferentes sensibilidades y especificidades, se ha de acompañar un resultado de PCR".