Andreu Manresa, sobre el fraude de 'La Rueda': "IB3 no pertenece a ninguna organización criminal"

Así lo ha subrayado en el Parlament, donde ha afirmado que comparecía "con la conciencia honesta y sin las manos sucias", a petición de Ciudadanos para informar sobre la investigación de la Audiencia Nacional del procedimiento denominado 'La Rueda de las Televisiones".

Manresa ha matizado que a IB3 no se le imputa ningún delito en concreto, sino que se le investiga "la participación en los hechos que pueden constituir o no infracción penal". En este sentido, ha recalcado que el ente televisivo balear no ha participado, "sino que solo se ha limitado a adquirir programas de contenido musical".

((Habrá ampliación))