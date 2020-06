El pla econòmic i social de València contra la pandèmia aconsegueix els 30 milions d'euros

Les administracions públiques estan reconfigurant a marxes forçades els seus pressupostos per a combatre els efectes econòmics i socials de la pandèmia de Covid-19 en el marc de les seues competències. És el cas de l'Ajuntament de València, el Govern local del qual portarà al ple de la setmana pròxima una modificació de crèdits en la qual s'inclouen noves partides relacionades directament amb les conseqüències de l'epidèmia per un import de 10,93 milions d'euros. D'aquesta manera, la xifra total destinada pel Consistori a aquestes iniciatives fins hui frega els 30 milions d'euros (en concret, 29,76 milions).

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, han detallat aquest dimecres les principals línies d'aquests canvis en el pressupost de 2020 per a mantindre, en paraules d'aquest últim, una acció municipal "sostinguda" en la lluita contra els efectes socioeconòmics de la crisi sanitària.

Aquests canvis preveuen injectar un milió d'euros per a la compra d'habitatge social públic que permeta ampliar el parc municipal: "És una necessitat imperiosa, ja que no podem permetre situacions d'infrahabitatge i de persones que busquen una llar i no el tenen", ha assenyalat Ribó. També es dedicaran 2,5 milions per al sector cultural, una línia d'actuació nova, que es dirigirà a reforçar al sector productiu cultural, empreses i professionals d'aquest àmbit, que s'han vist seriosament perjudicats pels efectes del confinament.

A més, s'afigen 1,6 milions per a ajudes al sector de l'hostaleria, 450.000 euros per als sectors d'innovació tecnològica i emprenedoria, i 500.000 euros per a la millora i adequació sanitària d'instal·lacions esportives a la nova situació.

Al marge de les novetats, l'Ajuntament també dota de més pressupost a línies d'ajudes que ja estaven en marxa. Així, hi haurà un milió i mig d'euros més que anirà a donar suport a l'activitat de les persones autònomes, en el marc del Pla d'ajudes Re-Activa, i 800.000 euros per al comerç de proximitat. Altres partides destacades que formen part de les accions de modificació pressupostària són: 450.000 euros per a la compra de material sanitari (EPIs) destinat a la Policia Local, 230.000 euros en ajudes als menjadors escolars, 265.000 euros per a material escolar i recursos per a l'ensenyament, i 450.000 euros per a material sanitari i realització de proves diagnòstiques al personal municipal.

D'altra banda, aquestes modificacions inclouen altres partides que no tenen a veure directament amb la pandèmia, i que eleven la quantitat que s'emportarà al ple fins als 36 milions d'euros. Entre elles, en el capítol d'inversions es destinen 390.000 euros per a habitatges municipals, 1,8 milions d'euros per a actuacions en la via pública dins del marc de l'urbanisme tàctic, creació d'espai públic segur, i promoció d'una ciutat saludable sostenible; i 250.000 euros per a programes d'autoconsum energètic.

A més, ha afegit l'alcalde, "en despesa corrent preveiem 660.000 euros de subvencions per a ajudes al lloguer i per al Pla Reviure, així com 7,2 milions euros per a expropiacions i 14 milions d'euros per a amortització anticipada del deute".

En aquest sentit, tant l'alcalde com el regidor d'Hisenda han subratllat que les previsions d'endeutament municipal per a final d'any se situen en els 329 milions d'euros, la qual cosa equival al 39,4% dels ingressos; "és a dir que ens situem molt per davall del 75% que és el màxim permés que regula el Ministeri d'Hisenda i molt lluny dels 750 milions d'euros de deute que trobem en 2015 i que era quasi del 100%", ha afirmat Ribó.

Duplicar els recursos

Per part seua, Vilar ha destacat la "contundència amb la qual hem actuat des de l'Ajuntament des del primer moment: vam fer una primera bateria de modificacions de crèdit per a ampliar partides que ens permeteren fer front a les derivades econòmiques i socials de la pandèmia, i vam dir clarament que no anava a ser l'única iniciativa que pensàvem impulsar, perquè no es tractava només de fer una actuació ràpida sinó també sostinguda en el temps i en funció de les necessitats i les disponibilitats", ha afirmat.

"També anunciarem que pensàvem duplicar la primera tanda de recursos i, tot i l'escepticisme de l'oposició, hui podem dir que el ple pròxim tractarà una altra bateria de mesures que duplicaran les que ja havíem establit en les modificacions anteriors", ha afegit el responsable d'Hisenda.

El PP demana més fons i Cs un pressupost "de base zero"

La portaveu del grup popular, María José Catalá, ha manifestat que la modificació de crèdits presentada per Ribó i Vilar per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària “es queda curta per a un Ajuntament que maneja un pressupost consolidat de més de 1.000 milions d'euros, els 29 milions suposen només el 2,9% del pressupost”. Catalá ha remarcat que les ajudes per a autònoms i pimes "continuen sent insuficients per a atendre totes les sol·licituds que reuneixen els requisits" i ha insistit a escometre una rebaixa d'impostos.

Per part seua, el portaveu de Ciutadans (Cs), Fernando Giner, ha anunciat que el seu grup exigirà en el pròxim ple municipal que el Consistori elabore el pressupost de 2021 "amb base 0" per a així "poder atendre la nova realitat dels ciutadans de València després de la crisi de la Covid-19, ja que l'actual pressupost està basat en experiències passades i no contempla les necessitats futures dels valencians", ha manifestat.

"Un pla d'ajust rigorós" en l'EMT sense tocar salaris ni plantilla

Tant Ribó com Vilar han mostrat la seua disposició a dur a terme en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) "un pla d'ajust rigorós" per a fer front a la situació econòmica en la qual es troba la companyia a partir de la baixada de viatgers i de servei a conseqüència de la Covid-19 i l'estat d'alarma decretat davant ella.

Els responsables municipals han indicat que aquest seria "un pla d'estabilització" i han precisat que dur-lo a terme no suposaria en l'EMT "retallades salarials" ni augments de sous i tampoc una reducció de plantilla sinó mantindre aquesta "congelada" i escometre una "reestructuració" de serveis per a "estalviar costos".

Precisament, el consell d'administració de la companyia pública ha aprovat aquest dimecres la sol·licitud d'un crèdit per import de 27 milions d'euros a l'espera del fons per a transport públic urbà anunciat pel ministre de Transports, José Luis Ábalos.