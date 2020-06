Mila Ximénez reaparece tras anunciar que tiene cáncer para lanzar un mensaje

Días difíciles para Mila Ximénez y su entorno. El pasado martes, la colaboradora de Sálvame anunció por teléfono en ese programa que tiene cáncer de pulmón. Casi acto seguido, fueron innumerables las muestras de cariño, ánimo y apoyo hacia la periodista, que ahora, días después, ha querido agradecer de una forma muy especial.

Ximénez ha escogido las redes sociales para publicar un mensaje especial para todas aquellas personas que están a su lado en estos difíciles momentos.

"Gracias por estar ahí. Me hacéis muchísima compañía. Y aunque algunos no estéis en las fotos. Os tengo guardados en mi corazón. Empiezo mi lucha y tengo muchas ganas de veros a todos. Gracias por el apoyo. Y gracias a vosotros voy a salir de esto muy pronto. Os quiero!!!!", ha escrito la ex de Manolo Santana en Instagram.

Una publicación que acompaña de diferentes fotografías de los que, para ella, son los pilares fundamentales de su vida. Así, se la puede ver acompañada de familiares, amigos y gente de la profesión, como Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos, Belén Esteban o Kiko Hernández.