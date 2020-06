Tu horóscopo diario: jueves 18 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 18 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Alguien te va a poner hoy de muy buen humor porque te contará algo muy divertido y que además es una circunstancia que te va a favorecer bastante en lo profesional. Lo cierto es que te sentirás bien y estarás con buena disposición para todo.

Tauro

Estarás un poco a la que salta hoy, probablemente porque una persona con la que tienes que solucionar un asunto no se comporta como esperas o muestra antipatía o pocas ganas de colaborar. Relájate, ante todo y no subas el tono, porque eso no ayudará.

Géminis

Debes de tener tranquilidad en lo económico, porque desaparecen algunas preocupaciones que te hacían temer por tu trabajo o por un negocio en el que las cosas van a mejorar bastante más de lo que crees. Todo irá poco a poco, pero cuesta arriba.

Cáncer

Busca ahora la conversación o la compañía, aunque sea virtual o a distancia de una persona que te tiene mucho aprecio y que en este momento te echa de menos porque por alguna razón te has alejado. Es bueno para ti ese acercamiento ahora.

Leo

Vas a tener que tomar decisiones que afectan a varias personas o a un colectivo determinado y lo cierto es que lo harás con todo acierto ya que hoy estará muy inspirado tu lado de liderazgo. Te seguirán sin debatir lo que digas porque ven que es muy razonable.

Virgo

Discutir por dinero es algo que tendrás que evitar hoy así que si ves que alguien cercano o tu pareja va por ese camino, evita la conversación ya que solo te traería disgustos y no te convienen ahora ya que te afectarían mucho emocionalmente.

Libra

Si has ido aplazando una consulta médica por varias causas o simplemente por pereza, ha llegado ya el momento de actuar de otra manera y de acercarte a quien te puede dar una opinión experta y seria. Es lo más inteligente que puedes hacer ahora.

Escorpio

Estás con algo menos de animación o energía hoy y es porque algo que te hacía mucha ilusión no va a suceder y eso te entristece bastante. Pero no es cuestión de dejarse llevar por lo negativo. No lo hagas, al contrario, piensa que luego será mejor.

Sagitario

Serás hoy capaz de hacer muy buenos contactos o potenciar ciertas relaciones que pueden abrirte puertas profesionales muy interesantes. Es cuestión de seguir trabajando en esa línea. Hazlo con las mayores habilidades sociales que puedas.

Capricornio

No debes caer en la tentación de pensar que ya está todo hecho y que hagas lo que hagas no puedes cambiar las cosas, eso no es cierto y lo más interesante es que está en tu mano realizar ese cambio. Debes plantearte cuál es el primer paso a dar.

Acuario

Te interesa analizar esos cambios que ha habido en tu vida, porque parte de ellos han llegado para quedarse y no vas a poder dar marcha atrás en una serie de actitudes que es mejor asumir. No creas que son negativas, porque algunas te favorecen.

Piscis

Has actuado con un amigo de hace tiempo de una forma completamente honesta y eso te hace dormir con mucha más tranquilidad ya que así te sientes mejor. No dudes en que has hecho lo correcto, a pesar de que hayas podido perder un negocio.