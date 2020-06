Cs, PP y Vox instan a Conesa (PSOE) a "pasar página" y dejar de vivir "anclado en el pasado"

En este sentido, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la diputada de Podemos Marí Marín, ha lamentado que Conesa dedique una parte de su discurso a "seguir implorando a Cs que siga atendiendo a sus peticiones".

"Yo le pediría humildemente que deje de perder el tiempo mirando a su derecha", ha señalado Marín, quien ha instado a Conesa a "apostar por medidas más valientes como las que propone Podemos". Hasta entonces, lamenta que "no habrá una alternativa de gobierno creíble y progresista en la región".

Durante su intervención, Conesa ha señalado que la propaganda fascista y del neoliberalismo es "el aroma que se respira" en el discurso de López Miras, que "entendemos en Vox pero nos alarma en Cs".

Al portavoz de Cs, Juan José Molina, le ha criticado que haya comprado el "mantra victimista de López Miras" en referencia a los 2.000 millones del Gobierno central para Educación. "Es especialmente beneficioso para nosotros, por el criterio de reparto que se ha tenido en cuenta en este caso", ha señalado.

"Si tanto machaca Pedro Sánchez a la Región", ha emplazado a PP y Cs a que usen a sus partidos y que lo denuncien sus responsables en el Congreso de los diputados. Asimismo, ha reconocido a Molina que han sido los gobiernos del PP los que han gobernado durante estos 25 años porque lo ha querido la ciudadanía, pero en 2019 "ganó las elecciones el PSOE, y ustedes saben que la ciudadanía apostó por un cambio de gobierno".

"Por desgracia, se impusieron los delirios de grandeza de su ex líder nacional, Albert rivera, y defraudamos las expectativas de cambio en la Región de Murcia, en Castilla y león y en Madrid", según Conesa, quien ha señalado que él no ha venido a dar lecciones a Molina. "A ustedes, poco después, los ciudadanos les dejaron en la indigencia en las Cortes", ha recordado.

Respecto al Mar Menor, ha reprochado a López Miras que "cuando asumió la presidencia pinganillo" se comprometió a traer a la Asamblea una Ley de Protección Integral para la laguna. "Y solo el anuncio de una moción de censura les hizo traer una ley sin consensuar y sin tener en cuenta el 90% de las medidas que les trasladábamos", ha criticado.

VOX: "LOS PADRES SE SIENTEN AMPARADOS"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, ha glosado algunos "éxitos" del Gobierno regional y, por ejemplo, ha felicitado a López Miras por "haber sido valiente" al haber convertido a los padres en los "decisores últimos de la educación que deben recibir sus hijos en las materias que no son parte del currículum oficial".

Asimismo, ha celebrado que el Gobierno regional se haya atrevido a pactar "una mejora de las condiciones de los menores que están ingresados en el centro de la pedanía de Santa Cruz", y por haberse "comprometido a una reforma de la ley de participación institucional que introduce medidas que suprimen subvenciones a organizaciones de forma consolidada durante años", entre otras cosas.

"LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL SE BASA EN BULOS"

Por su parte, Marín ha afeado a López Miras que haya ofrecido durante su intervención un "batiburrillo de datos, los que más le interesan a usted y que arroja a la opinión pública como las toneladas de nitratos, para enturbiar". Ha lamentado que la gestión del Gobierno regional se basa en "bulos y fake news".

Incluso, ha criticado que López Miras "miente en los datos de Sanidad" cuando dice que se anticipó en la compra de material. "Los datos demuestran sus mentiras, porque nosotros preguntamos por escrito en los meses de la pandemia sobre qué stock de material teníamos en la Región y si estábamos preparados, y la respuesta fue que teníamos un total de 5.208 mascarillas FFP2 y FFP3 para cubrir las 10.000 que necesitaban diariamente nuestros sanitarios", según Marín.

"Señor presidente, haga usted el favor de no volver a decir que yo miento, porque el que miente diciendo eso es usted", según Marín, quien ha señalado que López Miras ha jugado a ser "el Bill Gates del COVID-19. Usted es a la política mentiras y teorías conspiranoicas", según Marín.

Al portavoz del PP, Joaquín Segado, le ha reprochado que compare este Ingreso Mínimo Vital que va a llegar a 30.000 familias en la Región, con una Renta Básica de Inserción "que en 13 años no ha llegado a dos de cada diez personas que tiene derecho a su percepción; esta es la dejadez de las políticas sociales en la Región".

Respecto a la intención de López Miras de no convocar elecciones hasta 2023, le ha dicho: "yo que usted no me confiaría, no va a tener un camino de rosas con podemos en la oposición o en el Gobierno; su predecesor se consideraba intocable y mire donde ha acabado, y Valcárcel debe estar camino de la Ciudad de la Justicia".

"UN AÑO DE DUELO ES SUFICIENTE"

Molina ha reconocido que a López Miras le ha tocado gobernar en una época delicada, pero le ha instado a ser "valiente" sin "tactismos políticos". Ha señalado que Cs está pactando medidas con un gobierno que no le gusta, pero con medidas que "entendemos que son necesarias".

"Si fuera nuestra perdición, bendita perdición, que salva vidas", ha señalado Molina, quien ha reconocido que en la Región hay quien "nos quiere ver enfrentados". Aunque tienen discrepancias, le consta que en este Gobierno "se trabaja con un único objetivo, que es mejorar las condiciones de vida de la población, y para eso va a tener a nuestro partido".

A su juicio, tenemos que estar preparados para los posibles rebrotes" y, para eso, ha instado a optimizar el sistema de Atención Primaria, y le ha reiterado que es el momento de desarrollar el programa de enfermería escolar. En su opinión, el Ingreso Mínimo Vital tenía que haberse coordinado con los ayuntamientos y debía haberse desarrollado como un proyecto de ley. En cuanto a la Educación, ha trasladado a Conesa que espera que "ojalá nos toque muchísimo".

"Mire señor Conesa, un año es duelo suficiente, pase página", ha señalado Molina, quien ha reprochado al socialista que haya estado en modo "destructivo" y ha remarcado que "así no van bien". Y le ha preguntado "cómo se considera, socialista o socialdemócrata, porque no es lo mismo".

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha mostrado su apoyo a los miembros de la Mesa de la Asamblea en la persona de su presidente, Alberto Castillo. "Es intolerable que se intenten forzar decisiones con métodos poco apropiados" y ha condenado "actitudes camorristas de los que, alzando la voz, pretenden imponer sus intereses saltándose el reglamento".

"Mientras Conesa habla de neoliberalismo, me gustaría conocer su opinión sobre que el reparto del fondo no reembolsable deje a la Región de nuevo a la cola", según Segado, quien destaca que Murcia "es la segunda comunidad de España que menos dinero va a recibir por habitante". Así, ha preguntado a Conesa si va a seguir "impasible" ante este "nuevo atropello".

"Supere ya el trauma de las elecciones y asuma el rol de líder de la oposición", ha emplazado a Conesa, quien señala que la voluntad del presidente y del PP para pactar es "plena".

"Hay un dato incontestable que demuestra que a Pedro Sánchez le importa muy poco el Mar menor, y es que el único presupuesto que ha llevado a las Cortes no incluye ni un solo euro para la laguna", según Segado, quien pide a Conesa que se pronuncie y "diga si está dispuesto a promover un diálogo a los ayuntamientos ribereños con el Gobierno central" y a trabajar conjuntamente por la recuperación de la laguna.