Tribunales.-Denuncian posible prevaricación en un festejo taurino de Gerena y el alcalde esgrime los "permisos"

En su denuncia, formalizada el pasado 9 de junio y recogida por Europa Press, el colectivo señala la plaza de toros portátil instalada en el recinto ferial de Gerena para la celebración de dicho festejo taurino el 24 de febrero.

Groso modo, el colectivo expone en su denuncia que "aunque en la fecha del 20 de febrero se aportó un certificado de solidez" con relación a dicha plaza de toros portátil, "suscrito el día 18 de febrero y en el que se dice que se había girado visita e inspeccionado la plaza, la autorización para su montaje se dio el mismo día 20, o sea el mismo día de su solicitud y nunca dos días antes".

Partiendo de esa premisa, los denunciantes consideran que "es evidente que el informe de solidez", emitido por una arquitecta que según el Ayuntamiento no guarda conexión con dicha administración local, "es falso ya que es imposible girar visita a la plaza cuando aún ni se tenía autorización para su montaje ni tan siquiera contaba con el visto bueno de los servicios técnicos municipales".

En ese sentido, tras ser autorizado el evento, la asociación detecta un presunto de prevaricación por parte del alcalde y de dos funcionarios de su ayuntamiento, atribuyendo un presunto delito de falsedad en documento a la mencionada arquitecta y denunciando además al delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, por "negligencia" en su papel en la autorización del festejo.

Frente a ello, el alcalde ha indicado a Europa Press que no ha recibido "notificación de denuncia alguna" y por tanto no puede "valorar en profundidad" lo que no conoce, defendiendo que en cualquier caso, "toda actividad de este tipo que se realiza en el pueblo cuenta, como no podía ser de otra forma, con los permisos correspondientes basados en los informes pertinentes de los técnicos municipales, y siguiendo en todo momento sus indicaciones".