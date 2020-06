También justifican su decisión "ante el informe sesgado y poco serio presentado por el consejero de Educación" ayer en comisión parlamentaria.

Ante todo ello, la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja anuncia la interposición de recursos en la vía judicial con la solicitud "de medidas cautelares ante ese proceso de escolarización y sigue exigiendo el cese inmediato del consejero de Educación".

Entre las razones que esgrimen desde la Plataforma se encuentra que, a menos de 6 horas para comenzar el proceso de escolarización y una vez sorteadas las letras de desempate, "ni los centros ni las familias riojanas conocen la oferta de plazas".

Además, continúan, "tras el disparate de acortar el plazo de solicitud de 30 días a 4 y más tarde a 9, de retrasarlo del mes de abril al 3 de junio y después al 18, el proceso de escolarización está resultando un cúmulo de improvisaciones y despropósitos por parte de un consejero de Educación, empecinado en su batalla ideológica contra la escuela concertada y demostrando lo poco que le importan las familias de ambas redes".

La Plataforma se muestra "sorprendida" de que ante las alegaciones presentadas por los centros, cuyo plazo finalizaba el martes 16 de junio, en menos de un día la Consejería piense tomar decisiones al respecto, "dando muestras claras de no atender dichas alegaciones con la rigurosidad y seriedad que el tema se merecía, y dejando al descubierto que las respuestas ya estaban preparadas de antemano".*

Con todo ello, conisderan que el consejero "una vez más, manipula los datos y miente a la opinión pública en el informe que presentó ayer en la comisión parlamentaria y en la nota de prensa posterior".

Todo porque, según la Plataforma, "ese informe no especifica que de los 12,63 millones de euros (M€) incrementados en la enseñanza concertada riojana respecto a lo presupuestado en el año 2009, 8,25 M€ obedecen a medidas dirigidas específicamente a la atención a la diversidad del alumnado, en condiciones equiparables a las existentes en la red pública: horas para alumnos de necesidades educativas especiales, Programas de Diversificación Curricular en ESO o de FP Básica, muy comunes en los centros públicos y casi inexistentes en la concertada, aulas para alumnos con graves trastornos de personalidad, o aulas TVA (Transición a la Vida Adulta) que en su momento fueron rechazadas por el sistema público".

En ese informe "no se consignan los gastos que sufragan los ayuntamientos a las aulas de la red pública como parte del gasto corriente o mantenimiento diario de instalaciones" y en dicho documento "se argumentan las decisiones tomadas con respecto a la aparente distribución desigual del alumnado de origen inmigrante existente en los centros educativos de forma muy inapropiada y desafortunada".

"En primer lugar, porque el colegio lo eligen las familias. En segundo lugar, porque traslada a la opinión pública su idea de que el alumnado de origen inmigrante es un problema para la educación riojana, alentando la xenofobia en la ciudadanía. Y en tercer lugar, porque esa situación es muy dispar tanto entre los centros de la red pública como de la red concertada, la cual escolariza más de un 26% del total", relatan en una nota de prensa.

En ese informe "sigue quedando claro que el consejero no entiende que las dos redes sostenidas con fondos públicas son complementarias. La red concertada no nació para suplir donde la pública no llegue, nació para dar cumplimiento a un derecho fundamental que todos tenemos: el derecho a la libertad de enseñanza".

Según la plataforma, "el consejero manipula y hace una lectura sesgada de los datos mintiendo a la opinión pública. Porque no escucha el clamor de las más de 2.000 familias que salieron a la calle a manifestar su opinión. Porque no entiende que el diálogo es necesario y consiste en debatir en busca de avenencia".

En definitiva, "por dedicarse más a cumplir las expectativas ideológicas de su socio de gobierno que a cumplir con sus obligaciones como consejero de Educación de todos los riojanos, la plataforma vuelve a pedir a la Presidenta de La Rioja que le cese de inmediato. El sistema de educación riojano no se merece tener al frente de su gestión a una persona así".

Por todo ello, "hacemos un llamamiento también a la presidenta, ya que si sigue haciendo caso omiso a las peticiones de una buena parte de la sociedad riojana, con su silencio, estará siendo cómplice de todos estos despropósitos que está padeciendo el sistema educativo riojano".

Así las cosas, finalizan, "nos obliga a acudir a los tribunales para que sean ellos los que dictaminen y defiendan el derecho constitucional a la libertad de enseñanza, algo que el consejero de Educación de todos los riojanos está atacando continuamente".