Vox advierte de una pérdida de "un millón de euros anuales" en Cecosam

En una rueda de prensa, junto a la portavoz del grupo, Paula Badanelli, Chamber ha asegurado que le llamó la atención al entrar en la empresa pública que "en los presupuestos había una transferencia de capital que era recurrente, en 2018 era más de 800.000 euros, una casualidad que fueran las pérdidas de 2019".

"Esto sucedió porque el anterior gobierno social-comunista no había solicitado el dinero, ya que aseguraba que iba a tener unos ingentes ingresos a través de un tanatorio que se iba a construir, que no tiene viabilidad y está judicializado", ha subrayado.

Al respecto, Chamber ha afirmado que "se está jugando con este tema y se han olvidado que detrás del proyecto del tanatorio hay personas", al tiempo que ha defendido que "en Cecosam hay que pensar primero en ellas para darle cierta viabilidad a la empresa".

Asimismo, el consejero ha asegurado que "el nuevo gerente llegó con ideas nuevas y con una transferencia de capital de 980.000 euros, pero no podemos seguir trabajando así, Cecosam no puede seguir costando un millón de euros al año a las arcas municipales, porque es dinero público".

Además, ha criticado "la falta de productividad de los consejos" y ha aseverado que "no se pueden hacer las cosas por consenso", a lo que ha agregado que "la empresa tiene que seguir funcionando, no se puede parar", si bien ha lamentado que "no se toman decisiones, falta valentía".

Chamber ha puesto "en duda la falta de entendimiento entre PP y Ciudadanos en la empresa", dado que considera que "no tienen la misma línea de actuación", de hecho ha cuestionado "si el gerente y el presidente de la misma tienen la misma línea de actuación".

También, el consejero de Vox en Cecosam ha pedido que "el consejo se centre en las personas" y ha manifestado que "Vox siempre estará del lado de los trabajadores para ayudarles a mejorar su situación, siempre que, tanto empresa, como los propios trabajadores, tengan un alto nivel de lealtad".