Cultura.- SFDK, Oques Grasses i Carolina Durante, entre les ultimes confirmacions del Pirata Rock Festival

SFDK, Oques Grasses, Carolina Durante, Nil Moliner, Little Pepe, La Sra. Tomasa i Huracán Romántica componen l'última ronda de grups amb la qual el Pirata vol celebrar l'arribada de la "nova normalitat".

El cartell ja comptava amb noms com Kase. O, Soziedad Alkoholika, Nats y Waor, El Kanka, Miki Nuñez, Rels B o Fernandocosta, entre molts uns altres. Les entrades per al festival i per a la nova acampada ja estan disponibles en la web.

Entre els últims convidats, SFDK no podia faltar en la seua edició estiuenca després de fer vibrar el 7 de març en el Pirata Rock Falles. Després de celebrar 25 anys damunt dels escenaris, Zatu i Acción Sánchez arriben al setembre a Gandia per a delectar els amants del rap en espanyol.

La música en català segueix com un dels pilars de la identitat del Pirata, amb el que Oques Grasses era de les bases segures per a la quarta edició. Després del llançament de 'Fans del sol' com la seua gran confirmació, porten al festival alguns dels seus èxits com 'In the night', 'Torno a ser jo', 'Bancals' o 'Cançó de l'aire'.

En el Pirata 2020, la mescla de gèneres és un dels nostres punts forts: des de l'indie de Carolina Durante fins al pop de Nil Moliner, passant pel mestissatge de Little Pepe o La Sra. Tomasa i posant el fermall final amb Huracán Romàntica.

L'organització reafirma el seu compromís amb la salut i seguretat i garanteix el compliment de les recomanacions sanitàries. Tots els assistents gaudiran de les comoditats del festival i noves mesures necessàries concordes a la situació del país: "Ens veiem el 3, 4 i 5 de setembre a Gandia, pirates".