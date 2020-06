Beltrán Pérez tacha de "timo" el plan de vivienda asequible de Espadas y critica las "falsas expectativas"

"En realidad, lo que ha hecho es una mera invitación a promotores privados a que construyan esas viviendas de VPO", alerta Beltrán Pérez, precisando que los terrenos privados calificados como VPO "son, casi todos, suelos en desarrollo, es decir, que no cuentan con las infraestructuras para sus construcción". "Es imposible que, ni siquiera en este mandato, se construyan todas esas viviendas ya que los suelos no están disponibles por no disponer de las infraestructuras necesarias para que se puedan construir en ellos", ha asegurado el portavoz popular.

Por todo ello, el PP estima que el programa de alquiler asequible anunciado por Espadas es "una mera declaración de intenciones que genera confusión y falsas expectativas a promotores y a demandantes de viviendas". "Espadas vende como logros propios una hipotética apuesta de recursos privados", ha asegurado Beltrán Pérez, agregando que incluso "la operación no es atractiva para los promotores, porque los suelos no están preparados y por la incertidumbre que genera construir viviendas para su alquiler, especialmente, en un momento de crisis como el actual".

En tercer lugar, señala las obligaciones de los propietarios de viviendas en régimen de alquiler de flexibilizar las condiciones de pago a los inquilinos, como las impuestas por el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo aprobado durante el estado de alarma porel Gobierno central.

Por eso, ha reclamado de nuevo una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 y "ofertar suelos públicos" para la construcción de viviendas.