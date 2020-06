Urkullu expresa "un enfado de 10" con el Gobierno por el reparto del Fondo del Covid

El reparto del Fondo Extraordinario Covid-19 dotado con 16.000 millones de euros decidido por el Gobierno podría privar a Euskadi de entre 100 y 200 millones al haber sido excluida junto con la otra autonomía con régimen fiscal propio -Navarra- de uno de los tramos de ayudas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó este martes un real decreto sobre las reglas para distribuir este fondo y en él se establece que Euskadi participará en el reparto de 11.000 millones, pero no en los 5.000 millones destinados a compensar la caída de la recaudación porque tiene su propio sistema fiscal.

La exclusión del País Vasco de este tramo de ayudas podría suponer que el Gobierno autonómico contara con entre 100 y 200 millones menos, según las primeras estimaciones del Departamento de Hacienda y Economía.

El Departamento de Pedro Apiazu ya expresó la víspera su "rotunda disconformidad con el planteamiento unilateral" del gabinete de Pedro Sánchez y reclamó una reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para abordar esta cuestión "de forma bilateral".

Este miércoles el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado en una entrevista en Onda Cero tener "un enfado, entre el 0 y el 10, de 10" por el hecho de que la Comisión Mixta no se haya convocado con anterioridad y ha vuelto a pedir una reunión, no tanto para reclamar la participación en esos 5.000 millones, sino para que "se replantee la capacidad de endeudamiento y el incremento del objetivo de déficit de Euskadi para compensar esa no financiación y la caída de la recaudación".

También este martes el Consejo de Ministros autorizó a las tres comunidades autónomas que terminaron 2019 con superávit -Euskadi, Navarra y Canarias- a gastar esos fondos para hacer frente a los gastos extraordinarios que les ha ocasionado la pandemia de coronavirus. En el caso vasco el superávit alcanzó los 328 millones de euros.

La posibilidad de gastar superávit ya existía en ejercicios anteriores condicionada siempre a que fueran inversiones sostenibles y, de hecho, Euskadi utilizó 54 millones en 2018 y 100 el año pasado. No obstante, la medida aprobada por el Gobierno flexibiliza los trámites ya que ahora no se requiere una justificación tan exhaustiva, han explicado fuentes del Ejecutivo de Urkullu.

El Gobierno Vasco ve con buenos ojos la medida porque reducirá la necesidad de recurrir al déficit al permitir hacer uso de un dinero del que ya se dispone, han señalado las mismas fuentes.

Madrid y Cataluña absorberán el 41% del fondo



La Comunidad de Madrid y Cataluña recibirán 3.400 millones y 3.200 millones respectivamente del fondo de 16.000 millones no reembolsables que ha aprobado el Gobierno para repartir entre las Comunidades Autónomas, lo que supone que ambas regiones absorberán el 41 por ciento del total del fondo global, según estimaciones de sendos gobiernos autonómicos.

De este modo, el Ejecutivo central destinará un total de 6.600 millones a las dos regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus, según las cifras autonómicas.

Este reparto se hará en base a los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda y son los que llevan a ambas autonomías a calcular que les corresponde estas cifras globales. Hacienda irá pagando los fondos de manera gradual y en base a los números que se vayan notificando desde los ejecutivos regionales en determinadas fechas.

La tercera región más beneficiada por estos repartos sería la Comunidad Valenciana, que estima recibir unos 1.463 millones del fondo Covid según apuntó el propio consejero de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.

De este modo, la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana coparán más de la mitad (50,3%) de este fondo de 16.000 millones no reembolsable que el Gobierno aprobó este mismo martes en el Consejo de Ministros.