El puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella impulsa un ciclo de concienciación medioambiental

Dentro de las distintas acciones, en primer lugar se ha realizado la instalación de 16 placas de acero inoxidable ubicadas junto al alcantarillado de las zonas comunes del recinto portuario con mensajes dirigidos a evitar el vertido de toallitas húmedas, líquidos y otros residuos contaminantes a las costas y a la importancia de cuidar los océanos.

La directora general de Medio Ambiente, Playas y Puertos, María Victoria Martín Lomeña, ha explicado que en las diferentes placas se han seleccionado tres mensajes como son 'No arrojes nada, el mar empieza aquí', 'No arrojes nada, este alcantarillado no es una papelera' y 'No arrojes toallitas, su vertido al mar tarda 500 años en desaparecer'.

Lomeña ha añadido que otras actuaciones que complementan la colocación de estas placas son las terceras jornadas de sensibilización ciudadana para la prevención de la basura marina en el puerto deportivo Marbella, cuya celebración se estima en los próximos meses y en la que podrán participar niños, familias y personas de todas las edades. Esta actividad contará con la colaboración del Aula del Mar de Málaga, asociación para la conservación del medio marino.

Por otra parte, ha indicado que otro evento incluido en este ciclo medio ambiental es la ya tradicional limpieza de fondos marinos del Puerto Deportivo, organizada por el Centro Oficial de Investigaciones Subacuáticas de Marbella (COIS). "Seguimos trabajando para fomentar el respeto medioambiental con actividades que calan cada vez más en la ciudadanía", ha subrayado la directora general.