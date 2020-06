Calero, sobre els migrants de l'Aquarius: "No se'ls ha oblidat. Són procediments complexos i gens fàcils"

Calero s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació en una visita a Gandia (València), en ser preguntada pel missatge d'auxili llançat per l'Associació Aquarius Supervivents 2018 en el dia que es compleixen dos anys des que la flota arribara al Port de València amb 629 migrants de 26 nacionalitats a bord.

Des d'aquesta entitat han indicat aquest dimecres que van rebre suport durant 18 mesos, però des del desembre passat estan "sense cap ajuda ni assistència" per a viure, treballar o estudiar.

Sobre aquest tema, Calero ha explicat que dels 629 migrants que van arribar, 78 se'n van anar a França i 551 es van quedar. D'aquests, 374 van sol·licitar la protecció internacional en el país. "No s'obliden les coses, però són procediments complexos i, davant d'ells, no hi ha solucions ràpides ni fàcils", ha asseverat.

Ha indicat que s'està treballant en els expedients: "Hi ha alguns ja regularitzats i uns altres, per la seua complexitat, se seguiran estudiant i tractant". "Són procediments lents, costosos i no són fàcils", ha repetit.