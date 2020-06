Puig anuncia que el Consell impulsarà l'energia fotovoltaica perquè la Comunitat Valenciana siga referència al 2030

El president ha realitzat aquestes declaracions durant la visita a la planta d'energia fotovoltaica de X-Elio a Xixona, el major parc d'aquestes característiques de la Comunitat Valenciana, un recorregut en el qual ha estat acompanyat, entre altres persones, pel CEO de l'empresa, Lluís Noguera, i per l'alcaldessa de la població, Isabel López, ha informat la Generalitat.

Ximo Puig ha reivindicat la necessitat d'impulsar un "Pacte Verd" valencià i de participar en un altre acord d'aquestes característiques a nivell estatal per a aprofitar l'"enorme oportunitat" que representa el suport de la UE a la inversió en energies renovables. Per açò, ha subratllat que la Generalitat va a fer un pas més en la línia del ja iniciat en la llei d'Acompanyament als Pressupostos, que va introduir canvis normatius per a facilitar les instal·lacions fotovoltaiques.

En aquest sentit, ha avançat que la nova normativa en la qual ja treballen les conselleries d'Economia Sostenible; Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i Política Territorial definirà els parcs fotovoltaics com a inversió estratègica i tractarà d'asseure les bases per a facilitar al "màxim la inversió" i eliminar "farragosos tràmits" que no contribueixen a generar seguretat. El president ha indicat que la UE "pot presumir de ser l'espai polític més important en defensa de la lluita contra el canvi climàtic".

"Cal canviar estructures administratives i arquitectures normatives que no han funcionat". En aquest sentit, s'ha mostrat partidari de "trencar eixes costures" que han "impedit" que es faça de les energies renovables una indústria competitiva que ajude a superar la dependència del combustible fòssil.

"És el moment de fer-ho", ha indicat el president, atés que, a l'hora d'aprofitar les actuals oportunitats, "no ens juguem les futures eleccions, sinó les futures generacions". En aquest sentit, ha advocat per incloure aquest objectiu en els plans per a la reactivació econòmica, de manera que s'aposte per la transició ecològica de forma coordinada amb els ajuntaments.