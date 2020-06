Calero afirma que segueixen buscant el cos de Marta Calvo: "No hem desistit"

Calero s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després d'una visita a Gandia (València), en ser preguntada per les crítiques abocades per la mare de Marta Calvo a través d'una carta advertint que a Espanya "ix barat matar i violar".

Sobre aquest tema, la delegada del Govern ha indicat que no han desistit de buscar-la "i ací estem en l'abocador fins que els tècnics ens diguen què hem de fer", ha manifestat. "Seguim buscant el cos fins que no hi haja una altra cosa en contra", ha reiterat.