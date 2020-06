Este verano sé el mejor anfitrión: cinco utensilios de cocina para triunfar en las cenas con amigos

Con el verano pisándonos los talones, y una terraza renovada a la que no le falta detalle, no hay plan que te apetezca más que invitar a tus amigos a una cena casera con la que disfrutar de buenos momentos, poneros al día y, de paso, recibir unas cuantas alabanzas por nuestra inestimable labor como anfitrión. Una noche de altura que, sin embargo, nos puede costar más de un disgusto si no contamos con todo lo necesario en la cocina para que la minuta salga tal y como nos hemos planteado. Pero, claro, estamos a final de mes y no es el momento de invertir en un robot de cocina (aunque, a día de hoy, hay buenos modelos rebajados).

Lo cierto es que con la ayuda de pequeños electrodomésticos podemos lograr llegar a tiempo con resultados merecedores de aplauso (y sin poner la cocina patas arriba. Gadgets con los que tener todo bajo control en esta y futuras ocasiones y que, además, van a darle un toque cool y profesional a nuestra cocina. Y en el catálogo de Amazon hemos encontrado cinco, avalados por grandes marcas y muy bien de precio, que tienen todos los ingredientes para enamorarte. Del entrante al postre, ¿te animas a averiguar qué pueden hacer por ti?

Cinco utensilios que no deben faltar en tu cocina

- Para no desperdiciar ingredientes, una balanza. Preparar un menú para más de dos no es nada fácil: hay que acertar con las cantidades para lograr buenas recetas y evitar los desperdicios. Y la mejor manera de lograrlo es contando con una balanza de cocina que nos ayude a pesar los ingredientes, como esta de Bestron, que, además, le dará un toque retro y cool a nuestra cocina.

La balanza de cocina. Amazon

- Un cortador, perfecto para sacar a la mesa. Si nos hemos decantado por preparar unas pizzas caseras y realfooder para darle un toque informal a nuestra quedada, tendremos que asegurarnos que tenemos un buen cortador para que cada uno se sirva, al momento, la ración que quiere. ¿Qué opinas de este con forma de bicicleta fixie? Créenos, todo el mundo te preguntará de dónde es.

Cortador de pizzas. Amazon

- Un toque oriental, con una vaporera de bambú. Es la primera cena con amigos del verano y has decidido venirte arriba preparando algunos platos orientales: dim sum, sushi, pan bao con cerdo agridulce... Eso sí, para conseguir que los tuyos se parezcan a la receta original, necesitas hacerte con una vaporera de bambú para cocinarlos como es debido.

Vaporera de bambú. Amazon

- Un postre para todos los gustos: ¡crepes! Si conseguir un buen postre es complicado, lograr que le guste a todos los comensales lo es aún más. Sin embargo, con las crepes acertar es muy fácil: es una masa que gusta a (casi) todo el mundo y, además, se pueden preparar varios toppings para que cada uno la rellene de lo que más le gusta, fruta y granola, chocolate, helado o miel.

Una crepera. Amazon

- No hay cena perfecta sin cóctel. Aunque conseguir que la sobremesa se alargue no es complicado cuando estamos rodeados de buenos amigos, animarla como es debido es obligatorio. ¿A quién le apetece un cóctel recién hecho? Para conseguir que estén a la altura de toda la cena, lo mejor es optar por elaborarlos con zumos naturales que aporten sabor, que puedes hacer en cuestión de minutos con una batidora de mano.

Una batidora de mano. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.