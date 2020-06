Fiscalía archiva la investigación a Pàmies por promover el MMS para el Covid-19

La Fiscalía ha asegurado este miércoles en un comunicado que "no consta acreditado que los denunciados fabriquen o vendan el producto denominado MMS (Miracle Mineral Solution), ni que publiciten su venta en el mercado".

"Tampoco se ha constatado que elaboren, despachen, suministren o comercien con dicho producto", ha señalado la Fiscalía.

El Ministerio Público señala que el producto denominado MMS consiste en una solución de clorito sódico que se hace de manera artesanal y que en diligencias practicadas no se ha podido intervenir y analizar producto MMS a los denunciados, "lo que sería preciso para concretar la naturaleza, composición, niveles o porcentajes concretos de dióxido de cloro empleados y los efectos exactos de dichas dosis, mezcla o solución que presuntamente elaboran y comercializan".

"Al no haberse podido intervenir el producto, no se ha podido justificar el perjuicio en forma de riesgo para la salud de los consumidores", resalta la Fiscalía que apunta también que no constan denuncias por delitos de lesiones o estafa.

En los correos electrónicos remitidos a los colegios de médicos de toda España instando a que los profesionales de la salud recomienden el producto que publicitan, Fiscalía no aprecia "delito de coacciones por no tener la intensidad suficiente para que accedan a las pretensiones de los denunciados".

Distintos órganos de la Fiscalía recibieron denuncias contra Josep Pàmies y la asociación Dolça Revolució que fueron inhibidas a la Fiscalía Provincial de Lleida por ser la competente.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos presentó una denuncia ante la ante la Fiscalía General del Estado; el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya presentó otra ante la Fiscalía Superior de Catalunya y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante ante la Fiscalía Provincial de Alicante.