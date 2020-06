Coronavirus.- CCOO avisa de falta de "garantías" en la reincorporación presencial de la plantilla municipal

En un comunicado, la sección de CCOO en el Ayuntamiento hispalense ha mostrado su "asombro" por esta decisión adoptada por el concejal, considerando que el alcalde, Juan Espadas, "ha estado totalmente desaparecido en las decisiones que se han ido tomando en el proceso de desescalada".

"Entendíamos que el Gobierno municipal había valorado muy positivamente la experiencia de la extensión del teletrabajo en el Ayuntamiento, al mismo tiempo que sería sensible y comprensible con las/os trabajadoras/es que tuvieran menores a su cargo y que se encuentran con muchas dificultades en estos momentos extraordinarios y excepcionales para su cuidado", señala el sindicato avisando de que con esta medida el Ejecutivo local demuestra que no tiene "sentido ni sensibilidad".

"Pero lo más preocupante es que no hay garantías de que se vayan a cumplir todas las medidas de salud y seguridad en los centros de trabajo", señala CCOO, indicando por ejemplo que "no hay mamparas donde se va a atender al público, no se va a poder respetar las distancias de seguridad en ciertas dependencias que ya son reducidas y no hay garantías de que los sistemas de ventilación, refrigeración y renovación del aire" funcionen en los centros de trabajo, porque "no lo hacían" antes del estado de alarma.

Por eso, CCOO reclama "una reunión urgente" con el alcalde, criticando además "la desorganización y falta de planificación en la gestión del Ayuntamiento", pues por ejemplo los centros de trabajo del servicio de mantenimiento de edificios "no tienen los materiales necesarios para desarrollar su trabajo por problemas con las empresas suministradoras, así como la falta de los vehículos necesarios para la normalidad de estos servicios en la ciudad".