La primera mujer que ingresó en la Policía Local de Cartagena vive su última jornada laboral

Lleva dedicados 40 años a esta profesión, desde su ingreso en 1980. Según ha señalado Mari Carmen, todavía no se hace a la idea de retirarse: "No esperaba llorar ni esta despedida por parte de los compañeros, estoy viendo que me aprecian y me van a echar de menos, igual que yo a ellos, al final es toda una vida juntos".

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba, ha destacado su gran trayectoria "muy querida por sus compañeros, una persona directa y que ha conocido toda la evolución que la Policía Local ha tenido en Cartagena".

Asimismo, ha señalado que "a los primeros pasos que dio Mari Carmen de ser la primera mujer policía en la ciudad, se han ido sumando más mujeres en estos años". Actualmente, el Cuerpo de Policía Local de Cartagena, formado por una plantilla de unas 300 personas, cuenta con cerca de una veintena de mujeres.

Por su parte, el Jefe de Policía Local de Cartagena, Emilio Juan Rodríguez, ha recordado con cariño a su compañera al destacar como su característica principal "el sentido de responsabilidad, tanto en la atención al ciudadano como en la parte organizativa y de funcionamiento de la sala del 092, además de su capacidad de adaptación con la tecnología, ya que cuando empezó las incidencias todavía se realizaban en papel con una máquina de escribir Olivetti".

TRAYECTORIA DE MARI CARMEN

Desde pequeña quería ser Guardia Civil como su padre, pero en aquella época no era posible. Por tanto, se presentó a policía municipal en la primera convocatoria a la que se podían presentar mujeres; de las 65 que se presentaron, solo ella llegó a la última prueba del examen y la aprobó.

Dentro de la Policía Local de Cartagena, Mari Carmen ha trabajado en distintas secciones como seguridad ciudadana, patrullas y recorrido, en la grúa y en la emisora del 092.

"Todos los servicios son especiales y únicos, las prestaciones de auxilio para ayudar a quien se encuentra en situaciones extremas, y cualquier otra situación. Por ejemplo, en un robo o atraco, alivias a la víctima y si encima atrapas al ladrón, te sientes muy realizada".