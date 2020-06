Pablo Alborán y otros cantantes, nacionales e internacionales, que también pertenecen al colectivo LGBT+

Pablo Alborán ha salido públicamente del armario confesando en su Instagram que es gay, uniéndose a la lista de artistas que han reconocido abiertamente pertenecer al colectivo LGTB+.

Antes que él, celebridades como Elton John, Ricky Martin, David Bowie o Freddie Mercury confesaron no ser hetero frente a todos sus fans, y se vieron sometidos al escrutinio público. Por suerte, aquellos tiempos pasaron y hoy en día se apoya más a la comunidad.

Miley Cyrus

En el 2015, Miley Cyrus confesó que supo que era bisexual desde los 14 años, convirtiéndose en una de las primeras chicas Disney en hacerlo. Aunque ahora se considera pansexual, desde que se divorció de Liam Hemsworth, la cantante ha tenido parejas tanto masculinas como femeninas.

Lady Gaga

A parte de icono LGTB+, Lady Gaga es abiertamente bisexual. En una entrevista 2009 admitió que el subtexto de Poker face trataba de su atracción hacia las mujeres para después hablar de su bisexualidad y contar que había mantenido relaciones sexuales con otras mujeres.

David Bowie

El cantante de Starman también se declaró bisexual en el año 1976 en la revista Playboy. “Es cierto, soy bisexual, pero no puedo negar que he utilizado este hecho muy bien. Supongo que es lo mejor que me ha pasado”, declaró Bowie.

Sam Smith

Sam Smith anunció en 2019 en una entrevista con la actriz Jameela Jamil que no se identificaba ni con el género masculino ni con el femenino, siendo una persona no binaria. "Cuando vi la palabra no binario, genderqueer, y leí sobre eso, y escuché gente hablando sobre eso, fue como 'ese soy yo'", dijo el artista.

Madonna

Otro ídolo LGTB+ que ha salido del armario es Madonna. La cantante declaró ser bisexual en su libro Sex. "Creo que todo el mundo tiene una naturaleza bisexual. Esa es mi teoría, puedo estar equivocada", explicó a la revista Advocate.

Brendon Urie

El vocalista de la banda Panic! At The Disco, dijo que se consideraba pansexual en una entrevista a la revista Paper. Al preguntarle a Brendon Urie sobre la masculinidad estereotipada y cómo encajaba en estos roles, el cantante dijo: "Estoy casado con una mujer y estoy muy enamorado de ella, pero no me opongo a un hombre porque para mí, me gusta la persona. Sí, supongo que podrías calificarme como pansexual, porque realmente no me importa. [...] Definitivamente me atraen los hombres. Es solo gente que me atrae."

Elton John

Elton John sacudió el mundo de la música y el panorama LGTB+ al declararse abiertamente homosexual en 1988 y desde entonces es uno de los defensores más fuertes de la causa LGBT en el mundo.

Rosana

Aunque Rosana nunca ha desmentido su homosexualidad, mantuvo una relación de más de un año con la periodista Toñi Moreno.

La presentadora Toñi Moreno y la cantante Rosana, en febrero de 2019. GTRES

Billie Joe Armstrong

El líder de la banda Green Day declaró ser bisexual en una entrevista para la revista Advocate en 1995. "Creo que siempre he sido bisexual. Es algo que siempre me ha interesado. Creo que la gente nace bisexual y que son nuestros padres y la sociedad quienes nos reconducen a pensar que no podemos serlo", comentó el cantante.

Halsey

Desde el principio de su carrera musical, Halsey se ha declarado abiertamente bisexual, reflejándolo así en muchas de sus canciones y videoclips, llevándola a una confrontación con Demi Lovato. La cantante también ha hablado de la representación bisexual: "Hay bifobia por parte de la comunidad heterosexual y la comunidad LGBT. Hay falta de aceptación", dijo Halsey para Paper Magazine. "Sucede en la televisión cuando escriben personajes bisexuales como si estuvieran pasando por una etapa o luchando con algo. Es parte de una crisis mental o una rebelión dentro de la historia, y eso apesta", comentaba.

Demi Lovato

Demi Lovato se considera de sexualidad fluida, por lo que muchas personas la han denominado bisexual y, aunque nunca lo confirmó, la cantante tuvo un affaire con la DJ Lauren Abedini.

Frank Ocean

El cantante de R&B ha demostrado que en la música urbana también hay cabida para las personas LGTB+. Ocean publicó en Tumblr en 2012 que el verano en el que cumplió 19 años se enamoró de un hombre. “Para el momento en el que me di cuenta que estaba enamorado, era maligno. No había esperanza. No existía escape, no podía negociar con las mujeres con las que había estado, aquellas que me habían interesado y de las que había pensado me había enamorado”, escribió el cantante.

Mika

Después de declararse bisexual, Mika anunció en 2012 ser homosexual en en una entrevista concedida a la revista Instict. "Si me preguntas si soy gay, te diré que sí. Si me preguntas si las canciones que canto son sobre una relación con un hombre, te diré que sí", confirmaba el cantante.

Freddie Mercury

La sexualidad de Freddie Mercury ha causado mucha controversia ya que, aunque mucha gente piensa que el cantante era gay, él se consideraba bisexual. Según la biografía de Queen titulada Queen: The Early Years, el vocalista era reconocido bisexual y tuvo relaciones sentimentales tanto con hombres como con mujeres.

Ricky Martin

Ricky Martin que, durante muchos años se mantuvo en el armario para que no repercutiera en su carrera comunicó su homosexualidad el 29 de marzo de 2010 a través de su twitter. Actualmente está casado con Jwan Yosef, con el que tiene dos hijos.

Chavela Vargas

A la cantante costarricense se le han atribuido varios romances con mujeres tan reconocidas como Frida Khalo o Ava Gardner. Chavela Vargas no se declaró abiertamente lesbiana hasta una edad avanzada.

Mónica Naranjo

En 2019 Mónica Naranjo sorprendió declarándose bisexual, y desde entonces han sido varias veces las que las cantante ha hablado abiertamente de su sexualidad. En Sálvame Deluxe admitió haber tenido varias relaciones con mujeres: "He tenido relaciones con señoras que me han querido muchísimo, y yo a ellas".