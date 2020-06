Coronavirus.- El parc aquàtic Aquarama de Benicàssim (Castelló) obri el 4 de juliol amb un terç del seu aforament

De la mateixa manera, a fi de reduir aforaments i temps d'espera, s'han dissenyat dos sessions, una matutina i una vespertina. En la primera d'elles, els visitants podran gaudir del parc entre les 10.00 i les 14.00 hores, mentre que en la segona ho faran entre les 15.00 a 19.00 hores. Així, no hi haurà opció d'entrada per a tota la jornada, doncs el temps entre les dos sessions es reservarà per a dur a terme una neteja i desinfecció completa de les instal·lacions.

En aquest sentit, tal com ha indicat en un comunicat Lola Salgado, directora d'Aquarama, "l'obertura aquest estiu suposa un gran repte des del punt de vista de la gestió i l'operativa i, alhora, una gran il·lusió després d'aquests mesos d'incertesa en els quals no estava clar poder obrir el parc".

Pel que fa a l'oferta gastronòmica, enguany romandrà oberta la cafeteria de les Ones i el famós quiosquet de gofres. Per la seua banda, l'entrada de menjar i beguda continuarà estant permesa, sempre que no es tracte de llandes de conserva o envasos de cristall.