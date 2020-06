Els migrants de l'Aquarius demanen al Govern que no els "oblide" i regularitze la seua situació: "No podem respirar"

20M EP

L'Associació Aquarius Supervivents 2018 ha llançat un nou missatge d'auxili al Govern en el dia que es compleixen dos anys des que la flota de l'Aquarius arribara al Port de València amb 629 migrants de 26 nacionalitats a bord. Van rebre suport durant 18 mesos, però des del desembre passat estan "sense cap ajuda ni assistència" per a viure, treballar o estudiar. "Volem fer més coses però no tenim oportunitats, no tenim drets", lamenten.