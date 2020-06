El Corte Inglés obrirà tots els diumenges i festius a València i Alacant a partir del 21 de juny

Així, durant sis mesos i fins al 10 de gener del 2021, tots els centres d'El Corte Inglés en les ciutats d'Alacant i València obriran els diumenges i festius per a facilitar les compres dels seus clients.

En coincidir amb la finalitat de l'estat d'alarma i l'inici de la campanya estival, milers de persones es veuran beneficiades amb aquesta mesura, "que contribueix positivament a la creació d'ocupació i a la dinamització de l'economia valenciana", han apuntat.

Els diumenges s'han convertit en els últims anys en un dels dies preferits pels valencians i turistes per a fer les seues compres en els centres d'El Corte Inglés, convertint-se en el segon o tercer dia de la setmana en volum de venda, segons els casos.

Els centres que obriran a partir d'ara en diumenge i festius són: a Alacant, El Corte Inglés Maisonnave, El Corte Inglés Federico Soto i El Corte Inglés Alfonso X El Sabio; a València, El Corte Inglés Pintor Sorolla, El Corte Inglés Colón 27, El Corte Inglés Colón 1, El Corte Inglés Nuevo Centro, El Corte Inglés Avinguda de França i el Centre Comercial Ademús-Hipercor. L'horari triat per a l'obertura d'aquests centres en festiu és d'11 a 21 hores.

L'obertura de diumenges i festius durant el pròxim semestre té com a excepcions els següents dies: 24 de juny, festivitat de Sant Joan (obri València, però no Alacant); 15 d'agost, festivitat de l'Asunción (obri Alacant, però no València); 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; 25 de desembre, Nadal; 1 de gener, Any Nou; i 6 de gener, Reis Mags.