Arranca l'admissió telemàtica per a ESO, Batxillerat i FP

Per a primer d'ESO no cal fer el procés d'admissió llevat que es vullga canviar de centre. Tot l'alumnat de sisé de Primària que promociona a ESO el pròxim curs té la plaça assegurada en el centre de Secundària al qual està adscrit el seu col·legi. En el pas de quart d'ESO a Batxillerat, tot l'alumnat que opte a estudiar en un centre sostingut amb fons públics ha de fer el procés d'admissió.

L'oferta de centres públics i concertats per al pròxim curs en primer de Batxillerat és d'unes 30.500 places: 11.400 en la província d'Alacant, 3.500 a Castelló i 15.600 a València.

En el cas del pas de quart d'ESO a Formació Professional, el nombre de places de primer curs arriba a les 49.000. Concretament, són més de 7.100 en FP Bàsica, prop de 23.000 en cicles de grau mitjà i al voltant de 18.900 en cicles de grau superior. Per províncies, a Alacant és de prop de 17.400, de 5.800 a Castelló i 25.800 a València.

L'alumnat que vullga canviar de centre també pot conéixer les places lliures que hi ha disponibles en els quatre cursos d'ESO, els dos de Batxillerat i en els dos cursos de tots els cicles d'FP de grau mitjà i superior.

El primer pas per a fer la tramitació telemàtica és generar la clau d'admissió per a fer el tràmit telemàtic d'admissió. En la finestra 'Clau d'admissió' es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, en el cas dels menors d'edat, i en el cas dels majors d'edat poden realitzar directament la tramitació.

Es demanarà també el número de suport IDESP (codi de nou lletres i nombres que hi ha en el DNI), data de naixement de la persona sol·licitant, l'acceptació de comprovació del Ministeri de l'Interior i una direcció de correu electrònic. La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha d'omplir les mateixes dades però amb el seu NIE i omplint una casella amb el nombre de suport IXESP.

Una vegada feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l'identificador i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular. És important, subratlla la Conselleria, que es conserve la clau d'accés, que disposa d'un identificador i una contrasenya per a poder fer, posteriorment, reclamacions.

Amb la clau d'accés es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra 'Procés d'admissió' en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar que es poden triar un màxim de deu opcions.

Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran fer el procediment d'admissió de manera presencial en els centres educatius on volen sol·licitar plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic. Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d'atenció als usuaris.

Una vegada completada la sol·licitud telemàtica d'admissió, només quedaran tres passos que s'activaran a mesura al fet que avance el calendari de matriculació. Hi ha una finestra de 'Llistes provisionals' d'admesos a la qual es podrà entrar per a consultar els resultats. Si no s'està conforme, es poden presentar al·legacions fent clic en el botó que hi ha per a açò, en la qual es desplegarà el formulari electrònic corresponent. Per a tramitar les reclamacions s'ha d'utilitzar la clau d'accés.

PUBLICACIÓ LLISTES

Les llistes provisionals en ESO i Batxillerat es publicaran el 15 de juliol i es podran efectuar reclamacions fins al 17 de juliol. Les llistes definitives es publicaran el 27 d'eixe mes. En el cas de l'FP Bàsica, les llistes provisionals es publicaran el 13 de juliol, es podrà reclamar fins al 15 de juliol i el llistat definitiu eixirà el 27 de juliol. Pel que fa al grau mitjà i grau superior d'FP, les llistes provisionals es publicaran el 20 de juliol i es podrà reclamar del 20 al 22 de juliol. Les llistes definitives es faran públiques el 29 de juliol.

Una vegada els sol·licitants saben on es poden escolaritzar, hauran d'acudir al centre a fer la matrícula efectiva de manera presencial quan s'òbriguen els terminis de matriculació de cadascuna de les diferents etapes educatives. Tant en Batxillerat com per a l'alumnat d'ESO s'han establit dos períodes de matriculació: del 28 al 31 de juliol i l'1 i 2 de setembre. En FP Bàsica la matriculació serà del 22 al 28 de juliol, i de l'1 al 9 de setembre en els cicles d'FP de grau mitjà i superior.

Les famílies han de contactar amb el centre educatiu on han obtingut plaça per al pròxim curs per als seus fills o bé consultar la seua web específica, per a conéixer dins dels diferents períodes de matrícula quina dia i hora han d'acudir a fer la matrícula. Eixe dia s'haurà d'aportar en paper tota la documentació sol·licitada.

En el cas de l'alumnat menor d'edat, si durant l'admissió telemàtica s'ha marcat la casella de no convivència dels progenitors, s'haurà d'aportar la firma del pare, mare, tutor/a legal que no ha fet la sol·licitud de plaça i consignar les seues dades.

Les lletres que establiran l'ordre d'adjudicació de places en cas d'empat en la baremació, segons el sorteig realitzat davant notari, són QU per al primer cognom i OO per al segon cognom. Enguany s'ha modificat la fórmula, de manera que s'ha optat per un sistema de doble lletra en comptes d'una sola. Les lletres de desempat s'utilitzen en aquells centres educatius on hi haja empats a punts en el barem entre els aspirants.

Es prioritzen els alumnes segons la puntuació més alta obtinguda successivament en els nou criteris establits. No obstant açò, quan hi ha candidats empatats és quan s'utilitza el sistema de lletres per a desempatar, en cas que hi haja més sol·licituds que places en aquest centre educatiu.

BALANÇ INFANTIL I PRIMÀRIA

Des de l'administració educativa recalquen que la nova plataforma telemàtica per a sol·licitar plaça en els centres educatius "ha funcionat perfectament per a les famílies d'Infantil i Primària".

Així, s'han comptabilitzat 53.129 sol·licituds de places escolars: 20.451 en la demarcació d'Alacant, 6.132 a Castelló i 26.546 en les de València. De les 53.129 sol·licituds de plaça confirmades, 44.611 són d'Infantil i 8.518 de Primària.

En la província d'Alacant s'han confirmat 17.331 sol·licituds d'Infantil i 3.120 de Primària, mentre que en la de Castelló s'han confirmat 5.442 d'Infantil i 690 de Primària i en la de València, 21.838 sol·licituds d'Infantil i 4.708 de Primària.