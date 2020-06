Puig diu que el factor de població del fons Covid és "la direcció" per a la reforma del sistema de finançament

"Més enllà del resultat final, que s'aproxima al que pensàvem que era just, el més important és el que s'anuncia: que en tots els trams, on s'havia de definir un repartiment just, s'ha anat adossant la població", ha indicat el president a preguntes dels mig durant una visita a Xixona (Alacant).

Puig ha opinat que és un "element clau" per a la Comunitat Valenciana, i ha sostingut que el criteri "fonamental ha de ser la població". Malgrat açò, ha considerat "positiu" que en el primer tram s'ha "respectat" que les comunitats amb "més efecte" de la pandèmia tinguen "més suport".

"No estem fent una política victimista o simplement mirant-nos el melic, busquem una solució de finançament per a totes les comunitats autònomes; però en aquests moments la pitjor finançada és la Comunitat Valenciana", ha dit Puig, que ha posat en valor que "per primera vegada" en un repartiment "s'aproxima, la decisió del Govern d'Espanya, a allò que demana la Comunitat Valenciana".