Raoul, de 'OT', sube a su 'story' una foto completamente desnudo en la ducha y después la borra

Raoul ha tenido un descuido en sus storiesde Instagram que le ha hecho ser tendencia en las redes durante la mañana de este miércoles.

El cantante, que participó en OT 2017, aparece en la instantánea completamente desnudo en la ducha. Eso sí, el artista catalán ha decidido borrarla al poco de ser publicada.

Además, ha pedido disculpas. "Soy muy torpe con el botón, amigos. Al revés nunca me pasa", ha indicado en Telegram. "Lo siento. Sé que no tengo que subir públicamente según qué cosas. Perdón por la torpeza", ha comentado, no sin antes dirigirse a "los haters" que están criticando. "Hay que celebrarse y sentirse a gusto con uno mismo", ha asegurado Raoul.

Sin embargo, en las redes sociales se han hecho eco del supuesto descuido del cantante y se han llenado de tuits al respecto rescatando la sexi fotografía.

Lo cierto es que no es la primera vez que el joven tiene un descuido, en el mismo lugar, además. Hace algo más de un año, Raoul subía un desnudo muy sexi a las redes sociales también en la ducha. En aquella ocasión, el propio extriunfito aseguró que se trataba de un error. "Me he equivocado al subirlo. Iba a mejores amigos", se excusó.

Hace unas semanas, Raoul terminó mojado y con poca ropa al aceptar un reto de Susana Molina, concursante de La isla de las tentaciones. La joven desafió al cantante a hacer distintos retos a modo de prueba para entretenerse y poder llevar el confinamiento más ameno. A pesar de estar el agua helada, el cantante no dudó en quitarse los pantalones y lanzarse a la piscina. "Raoul, eres el mejor retado del mundo", comentó Susana.