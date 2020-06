Ribó y Vilar apuestan por "un plan de ajuste riguroso" en EMT sin reducir salarios y con plantilla congelada

Los responsables municipales han indicado que este sería "un plan de estabilización" y han precisado que llevarlo a cabo no supondría en la EMT "recortes salariales" ni aumentos de sueldos y tampoco una reducción de plantilla sino mantener esta "congelada" y acometer una "reestructuración" de servicios para "ahorrar costes".

Ribó y Vilar se han pronunciado de este modo en la rueda de prensa que han ofrecido para hablar de nuevas modificaciones presupuestarias encaminadas a hacer frente al impacto económico y social de la pandemia, preguntados por ese plan, apuntado ya por el edil de Hacienda.

"Comparto totalmente lo que ha dicho el concejal de Hacienda. En estos momentos se debe hacer un plan de ajuste riguroso. La EMT se encuentra en una situación económica muy complicada como consecuencia de perder más del 90 por ciento de sus ingresos", ha manifestado el primer edil, que ha señalado que este es un "problema" que se da también en otras ciudades como consecuencia de la Covid-19.

Joan Ribó ha afirmado que prueba de la situación económica de la compañía pública es la medida que se ha planteado en ella de solicitar una póliza de crédito por valor de 27,2 millones de euros para hacer frente principalmente al abono de las nóminas y también para pagar a proveedores y afrontar otros gastos corrientes que debe asumir.

"La EMT ya lo ha comenzado a hacer cuando ya se ha planteado la necesidad de endeudarse", ha agregado el alcalde respecto a esa póliza y el plan de ajuste. A su vez, ha aseverado que aunque la entidad ha registrado "ahorros" en algunos conceptos en este periodo, a la bajada de ingresos y actividad por la pandemia se suma que ha tenido que hacer frente "a gastos" extra "por limpieza" e "instalación de mamparas" entre otras medidas.

Ribó ha insistido en que la aplicación de un plan de ajuste contemplaría "mantener la plantilla" pero no "subir los salarios" en este momento de crisis derivada por la Covid-19. "No he oído que pidan en estos momentos, en esta situación, un aumento de salario", ha agregado al respecto.

Asimismo, sobre los salarios, el responsable municipal ha aludido a las palabras del presidente de la EMT y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y ha expuesto que desde el cambio de gobierno local en 2015 se ha producido "una subida de los salarios de los trabajadores de alrededor del 20 por ciento".

"Nosotros estamos atendiendo, desde que llegamos, las reivindicaciones pero ahora se debe trabajar en sanear una empresa imprescindible para la ciudad" de València, ha aseverado Ribó.

Por su lado, el concejal de Hacienda ha detallado que proponer un plan de ajuste en la EMT no es "un plan de recortes salariales" sino "un plan para frenar el déficit". "Un plan de ajuste dicho así parece un plan de recortes salariales pero no es eso. Es un plan para frenar el déficit. Eso se hace incrementando ingresos, reestructurando servicios para ahorrar costes y con la congelación de la plantilla", ha explicado.

Ramón Vilar ha añadido que "eso quiere decir" mantener el número de empleados. Es congelar, ni salen ni entran" trabajadores, ha asegurado, tras lo que ha señalado que dad la situación actual es "difícil que se pueda aumentar en los próximos años" esa plantilla.

"CAMBIO DE PARADIGMA"

Igualmente, Vilar ha resaltado que "no es hablar de recortes salariales" tampoco porque "no es nuestra idea" y ha apuntado que lo propuesto pasa por tener en cuenta que actualmente "hay un cambio de paradigma" en el transporte público. "Igual que hay un cambio en el uso del espacio peatonal y en la evolución del vehículo unipersonal, hay un cambio de paradigma en el transporte público", ha declarado.

Respecto al uso de este medio de transporte, el titular de Hacienda ha considerado también que se debe "recuperar la confianza psicológica" de los usuarios a partir de la Covid-19, algo que ha considerado "difícil".

Ramón Vilar ha añadido sobre la situación económica de la EMT y el plan de ajuste que "no es una cuestión que se solucione a lo largo de 2020" y que "habrá que mantener la observación y tener esto en cuenta en un marco presupuestario" para "los próximos años". "Es un plan de estabilización de la empresa pública no se debe traducir a otra cosa", ha insistido.