Grupo Fuertes apela a buscar a los que quieren "tirar del carro" para impulsar la recuperación económica

"En España, hay muchos carros y muchas personas que quieren estar en el carro, pero es el momento de buscar a los que quieren tirar de él para impulsar la recuperación económica", ha asegurado Fuertes durante su participación en la cumbre empresarial organizada por la CEOE.

El presidente de la compañía ha recalcado la necesidad de unidad en todos los ámbitos. "Estamos en momentos críticos porque hay que levantar ahora mucho peso en poco tiempo porque la destrucción a nivel mundial es muy grande. Tenemos que dejarnos de intereses personales e ideológicos y pensar con generosidad", ha señalado, haciendo un llamamiento sobre todo a la política española.

"Si no hay empresa no hay empleo, si no hay empleo no hay riqueza, si no hay riqueza no hay progreso y sin progreso no hay esperanza. Tenemos que tener esperanza", ha recalcado.

El presidente de ElPozo ha destacado el "papel importantísimo" que ha tenido el sector agroalimentario en la crisis sanitaria del coronavirus, por lo que ha pedido a los políticos que reflexionen sobre una industria que es "vital, importante y necesaria".

Fuertes también ha señalado que otro tema del que deberán estar pendiente los políticos españoles es la despoblación de España. "Es un dolor grandísimo, hace falta generosidad en los políticos y que no piensen egoístamente en su ideología porque hay que tener una economía que genere riqueza", ha señalado.