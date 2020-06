Buch exigirá la "expulsión inmediata" de los autores de la presunta agresión racista de Mossos 

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha asegurado este miércoles que, cuando tengan constancia de los "nombres y apellidos" de los agentes que protagonizaron una supuesta agresión racista en San Feliu Sasserra (Bages) exigirá la expulsión "inmediata" del cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Durante la sesión de control en el Gobierno, Buch ha afirmado que exigirá la expulsión "inmediata" tanto de los autores de la agresión como de quienes la encubrieron. "Ni una brizna de confianza con el racismo y la xenofobia. Mi trayectoria a la administración lo avala", ha avisado.

El conseller ha defendido que actuó 4 horas después de escuchar el audio de la agresión por primera vez y dice que no permitirá que se "malmeta" del nombre del cuerpo policial.

Ha recordado que los seis agentes han sido retirados de sus tareas habituales y realizarán trabajo en oficinas hasta que se aclaren los autores, y ha insistido en que no había oído hasta el lunes la grabación en la que llaman 'mono' y 'negro de mierda' al joven: "Un audio que me repugna y que me hace sentir vergüenza".

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha sostenido que éstos no son casos aislados, sino que se trata de algo estructural: "¿Seguirá fomentando la impunidad ante casos que son injustificables?", y ha exigido saber si se suspenderá de sueldo y empleo a los seis agentes investigados, algo que Buch ha descartado hasta que se conozca la implicación de cada uno.

Buch ha recordado que se desconoce por ahora la implicación de estas seis personas: "Usted les condena directamente sin saber si son autores, cómplices o si no estaban ahí. ¿Esta es la justicia que exige?", ha aseverado, y ha sostenido que actúan cuando se produce un hecho aislado que no se ajusta al protocolo policial.