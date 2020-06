El jutge que investiga irregularitats en el fem de València suspèn d'ocupació a un funcionari de l'Emtre

D'aquesta manera, el jutge ha acceptat la petició efectuada per l'Emtre, a la qual es va adherir també la Fiscalia Anticorrupció, i deixa aquest funcionari sense ocupació fins que s'aclarisquen els fets investigats.

En concret, el jutjat investiga si va haver-hi prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i negociacions prohibides als funcionaris en la selecció "capritxosa" d'una empresa proveïdora de la UTE Los Hornillos, encarregada de la gestió dels residus de València i àrea metropolitana, per part d'aquest funcionari de l'Emtre que, igual que dos empleats de la pròpia UTE, tenien interessos econòmics particulars en eixe mercantil.

El procediment està obert des de fa més d'un any en el Jutjat d'Instrucció número 3 de València, encara que es va mantindre sota secret de sumari fins al passat mes de setembre, quan l'òrgan judicial va decidir alçar-ho. La causa es dirigeix contra les tres persones a les qui va denunciar al gener del 2018 Fiscalia en considerar que els fets eren indiciàriament constitutius dels tres delictes assenyalats.

Al seu torn, la denúncia davant Fiscalia la va presentar l'Emtre amb el nou equip de govern municipal. L'entitat, presidida per Sergi Campillo, va començar a sospitar d'irregularitats i el 2015 es va modificar el sistema de selecció d'empreses per a passar a l'adjudicació per mitjà de subhasta pública.

Segons la denúncia de Fiscalia, la direcció tècnica de l'Emtre era el departament encarregat de la revisió de la selecció dels recuperadores autoritzats per al transport i gestió dels residus generats en la planta i resta d'instal·lacions de Los Hornillos. Fins al 2015, es va realitzar mitjançant un sondeig de mercat confeccionat des de la UTE i en algunes revisions va participar l'àrea tècnica de l'Emtre.

Una vegada realitzada la prospecció, el departament encarregat en la UTE enviava una proposta a la direcció tècnica de l'Emtre, que elaborava un nou informe amb la proposta a sotmetre a la comissió de govern. Fins a la implantació de la subhasta pública, els encarregats de realitzar la selecció d'empreses i l'informe proposta van ser el funcionari de l'Emtre i un treballador de la UTE, que van incloure una empresa en la qual tots dos tenien indiciàriament interessos econòmics.

En aquesta empresa també tenia relació -com a administrador únic- el tercer investigat, amb càrrec igualment en la UTE i que es va encarregar de remetre els informes resumeixen de la prospecció de mercat a l'Emtre. Segons les dades de Fiscalia, aquesta empresa en la qual els tres tenien interessos va passar de facturar prop de 70.000 euros el 2011 a 1,8 milions el 2017 i fins a 2,2 milions el 2016.

En la denúncia de l'Emtre es comunicava que els tres denunciats tenien interessos econòmics en eixa societat i que eren aquests últims els que dirigien la selecció de l'empresa com a proveïdora de la UTE en perjuí d'unes altres que podrien oferir un preu més competitiu. Així mateix, argumentaven que des del sistema de subhasta els costos s'havien abaratit i participaven més empreses del sector.