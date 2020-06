¿Cómo está afectando la incertidumbre a la economía personal?

El comportamiento de los usuarios en internet es un fiel reflejo en digital de lo que está ocurriendo en la vida real. Por eso, el gran incremento de búsquedas relacionadas con temas financieros pone de manifiesto la preocupación de la población sobre cómo gestionar su economía. A modo de ejemplo, en Google Trends se puede ver como entre el 8 y el 14 de marzo del 2020, el comportamiento de búsqueda en Google de términos como "ayuda financiera" creció un 203 % en una semana.

Sin duda, el hecho de que muchas empresas no hayan podido funcionar al 100% estos últimos meses y que otras todavía estén reinventándose para poder avanzar, ha condicionado el comportamiento de los consumidores. También ha influido en el manejo de sus finanzas la situación laboral familiar, así como el hecho de que la información sobre la situación económica se vaya actualizando cada pocos días.

Sin embargo, es cierto que en todo cambio hay quien sabe ver la oportunidad. Comportamiento que también se refleja en las búsquedas de los usuarios de internet ya que el interés por términos de búsqueda como es el caso de “cómo invertir”, creció un 61% entre el 8 y el 14 de marzo de 2020 en comparación con las mismas fechas de 2019. No son crecimientos comparables, pero sí que pueden ayudarnos a ver las diferentes tendencias que experimenta la sociedad.

Las marcas de servicios financieros deberían trabajar estos días en ayuda y apoyo a los consumidores, tanto los que se ven en situación de aprovechar una oportunidad como los que necesitan ayuda para poder salir adelante. ¿Cómo pueden hacerlo? Las marcas deben ayudar a las personas a ganar confianza, evitar que se sientan abrumadas con toda la información que hay a su disponibilidad y aliviar todas las preocupaciones que puedan tener sobre su seguridad financiera. ¿Aún así no estás seguro de cómo ayudar a tus consumidores? En Think with Google desarrollan este tema en profundidad y nos presentan tres estrategias útiles que podrás adaptar a tu situación para ayudar a tus clientes: