Escola demana una declaració que renove la unió de la Comunitat, Catalunya i Balears en la llengua per la sentència

En la sentència, el TS anul·la l'incís de l'article 12.3 del decret que preveia que en les comunicacions de l'administració s'usaria el valencià quan es tracte de comunitats pertanyents "al mateix àmbit lingüístic" i es redactarien també en castellà "quan ho sol·licite la persona interessada".

Escola rebutja en un comunicat aquesta resolució per "negar la unitat de la llengua amb la prohibició a la Generalitat Valenciana de dirigir-se en valencià als governs català i balear". Escola dona el seu suport així al recurs al Tribunal Constitucional (TC) anunciat pel govern valencià i demana que "Presidència de la Generalitat Valenciana es pronuncie sobre aquesta sentència".

Per a la federació d'associacions per la llengua, el Suprem "ignora tots els criteris lingüístics i científics", per la qual cosa exigeix una nova "declaració de València" al fil de la 'Declaració de Palma' que els governs valencià, català i balear van segellar al febrer del 2017 per a renovar els compromisos de col·laboració adquirits en matèria de llengua i cultura.

Aquesta nova declaració hauria de servir al seu juí per a avaluar i fer seguiment a la de fa tres anys. Espera comptar amb la presència de "com a mínim" les tres direccions generals de política lingüística dels tres governs autonòmics.

"Encara que l'Estat espanyol és un dels firmants de la 'Carta europea de les llengües regionals o minoritàries', aquesta sentència del Suprem contravé un dels principis de la carta: atempta contra el manteniment i desenvolupament de les relacions entre territoris amb llengua compartida", alerta l'entitat.