'Lookiero', un servicio 'online' de 'personal shopper' para comprar ropa sin tener que ir de tiendas

Los últimos 3 meses han sido muy intensos, de un día para otro nuestras vidas cambiaron por completo. De repente nos vimos aislados durante más de un mes sin poder salir de nuestras casas, y poco a poco vamos volviendo a una rutina parecida a la que teníamos a principios de año.

Muchas cosas han cambiado desde entonces, sobre todo el modo en el que nos relacionamos. Hemos pasado de ser muy cariñosos y cercanos a mantener las distancias y no ser tan afectuosos por nuestra salud y la de los que nos rodean.

Y, aunque cada vez se va saliendo más, todavía queda un pequeño poso de temor, especialmente en el mundo de la moda donde todavía hay miedo de entrar en las tiendas de ropa. Mientras en algunas no dejan probar nada (como es el caso de H&M), otras se han comprometido en implementar medidas para que la prenda sea higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes, como en Zara o Mango.

Aun así, todavía hay personas con cierto recelo en entrar en este tipo de establecimientos, y para ellas una gran solución son los servicios de personal shopper online.

Lookiero es la página web de personal shopper online por excelencia. Esta idea fue desarrollada por por el empresario bilbaíno Oier Urrutia y vio la luz en 2015, pensando en aquellas mujeres que, por falta de tiempo, pereza o desconocimiento, no se decidían a incorporar nuevas prendas y firmas a su fondo de armario.

Durante esta pandemia, este tipo de empresas se han comenzado a ver con otros ojos, resultando esenciales para aquellas que no quieren exponerse al visitar las tiendas pero que no se atreven a comprar por internet.

Lookiero cuenta con un equipo de estilistas que, según un cuestionario inicial para conocer nuestro tipo de cuerpo, el físico, nuestro gusto a la hora de vestir y el presupuesto que pensamos gastarnos, entre otras cosas, analizarán nuestras preferencias y necesidades particulares para seleccionar 5 prendas y/o accesorios especialmente pensados para nosotras. En el caso de que alguna no nos convenza, se podrá devolver de manera totalmente gratuita.

Una vez hecho el pedido, el paquete nos llegará a casa respetando todas las medidas higiénicas y la entrega será sin contacto. Cuando la tengamos, al abrir la caja nos encontramos con el precio de las prendas, unas tarjetas para ayudarnos a como conjuntar la ropa que nos han enviado y combinarla con lo que podamos tener en el armario y una carta personalizada por la estilista que nos ha tocado explicando por qué ha elegido esas prendas.

Lookiero trabaja con más de 150 marcas europeas como Vila, Iich, Cks, Freequent, Moss Cph, SH, NÚMPH, DR DENIM o B.YOUNG, entre muchas otras que te permitan descubrir nuevas marcas que no sean las típicas de los centros comerciales y llevar un look único.

Por desgracia, Lookiero de momento no da servicio a hombres, y es aquí donde entraCoomo. La idea es muy similiar, aunque hay algunas diferencias en el modo de proceder. Por ejemplo, Coomo no cobra por el asesoramiento y no hay un máximo de prendas que envían, de hecho, en las primeras cajas suelen enviar bastantes prendas para captar bien el estilo y las tallas. La idea es ayudar a vestir de arriba a abajo.

Sin duda, se trata de una gran manera de renovar el armario sin salir de casa y sin temor a escoger mal las prendas, o a no gastar tanto tiempo en seleccionar lo que queremos comprar y dedicárselo a otras cosas que consideremos más importantes.