Detingut per conrear 100 plantes de marihuana prop del Santuari de la Verge de Vallivana a Morella

La investigació va començar el dia 1 de novembre del passat any,quan els agents van identificar en la població de Morella una persona que circulava en un vehicle en l'interior del qual portava ferramentes de cultiu i sacs i va manifestar que es traslladava a la localitat de Cantavieja (Terol).

Així mateix, els agents van observar el passat 13 de juny la presència d'una persona caminant per la muntanya en la zona del Barranc de Vallivana, i en els voltants es trobava estacionat el turisme que es va identificar el passat dia 1 de novembre.

En entrevistar-se amb l'home, aquest va començar a mostrar un alt grau de nerviosisme, per la qual cosa els agents van realitzar un reconeixement de la zona i descobrint un lloc delimitat per un fil d'aram i dins útils per al cultiu, una aixada, poals de regadiu, sacs d'abonament i 100 maceters amb brots de marihuana. L'aigua per al reg era arreplegada d'una finca pròxima de bestiar i després de salvar la tanca perimetral de seguretat proveïa a la plantació.

Per tot açò es va procedir a la seua identificació i detenció com a suposat autor d'un delicte de cultiu i elaboració de drogues. Les diligències han sigut entregades en els Jutjats de Vinaròs. L'actuació ha sigut efectuada per efectius de la Guàrdia Civil de Morella.