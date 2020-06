La Fiscalia urgeix a millorar la gestió de residències

La Fiscalia de València urgeix a una reunió entre les conselleries d'Igualtat i Sanitat i els directors de les residències de la Comunitat, tant públiques com privades, per a elaborar protocols efectius amb els quals fer front a un possible rebrot per coronavirus. “Es tracta de salvar vides”, sosté.

Així es va pronunciar la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui va afirmar que aquesta setmana es mantenen obertes 17 diligències preprocessals civils en centres de majors valencians, una menys que la setmana anterior. No obstant això, es preveu l'arxivament d'una investigació més a la província de València. “En general, les coses estan bastant bé”, va afirmar Lanuza, que va agregar que “s'estan negativitzant molts contagiats”.

Al seu judici, és el moment de “asseure's” i fer protocols, decrets o ordres “perquè tot funcione tan bé com siga possible en el cas que hi haja una segona onada de la Covid19”. Per aquest motiu va demanar una reunió “urgent” entre representants de les conselleries implicades i directors de residències, perquè aquests últims són els que “millor coneixen les manques i necessitats” que es donen en aquests centres.

“Haurien d'asseure's tots al voltant d'una taula per a estudiar el que ha passat i tindre una previsió davant possibles nous casos. Cal coordinar-se i elaborar algun tipus de manual després d'aprendre de tot el que ha passat”, va incidir.