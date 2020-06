La vida social és el que més han enyorat els valencians

El que més han trobat a faltar els valencians durant el confinament han sigut les relacions socials. Així ho posa de manifest l'últim baròmetre municipal, perquè el 24,06% dels més de 1.000 enquestats assegura que el major impacte que ha tingut la pandèmia en la seua vida quotidiana ha sigut el no poder quedar amb familiars o amics.

A bastant distància se situen els efectes socioeconòmics i polítics (15%), la falta de llibertat i de rutines (14,4%) o els efectes psicològics (11,1%): aquest últim percentatge evidencia, no obstant això, que un de cada deu valencians pateix algun tipus de trastorn (por, estrés, inseguretat...) provocat per la crisi sanitària.

Però la falta de vida social i l'obligat confinament també han canviat els hàbits d'oci dels valencians perquè, segons reflecteix el baròmetre de l'Ajuntament de València, un 64,5% de ciutadans afirma veure més pel·lícules o sèries, un 44% escolta més música i un 43,6% està llegint més que abans de la crisi sanitària. Internet, no obstant això, ha sigut la principal via d’escapament per als veïns de la ciutat, ja que un 77,1% admet utilitzar més que abans el mòbil o l'ordinador.

A més, ha servit per a mantindre les relacions socials a distància: un 76,7% diu que durant el confinament ha parlat més que abans amb amics o familiars. El menjar també ha sigut una temptació per a un 40,9%, que reconeix menjar més que abans de la pandèmia enfront de només un 8,8%, que diu ingerir menys calories.

No ocorre el mateix amb l'alcohol. Malgrat que alguns estudis alertaven que el seu consum havia augmentat durant els mesos de tancament, només un 10% dels valencians assegura beure més enfront d'un 42% que diu beure menys que abans de la crisi.

Els habitants de València també afirmen majoritàriament respectar i complir amb les directrius sanitàries: un 90,8% es llava les mans abans i després d'eixir de casa; un 86,7% ha respectat els horaris d'eixida; un 70,3% manté la distància interpersonal de 2 metres; i un 64,2% tus o esternuda en el colze. La màscara diu usar-la un 76,9%, encara que les enquestes es van realitzar al maig i l'obligatorietat del seu ús no es va imposar fins al dia 21 d'eixe mes.

Això sí, més de la meitat dels valencians (52,5%) es mostra d'acord amb aplicar sancions econòmiques a qui no respecte les normes sanitàries i només un 7,2% les rebutja. En eixa línia, un 88,3% coincideix en la necessitat d'invertir més recursos en Sanitat i un 77% en investigació. A molta distància se situen altres àrees com la protecció del medi ambient (8%), neteja (7,7%) o seguretat (6,2%).

Respecte als efectes laborals, un 7,5% assegura haver sigut acomiadat durant la pandèmia i un 9,4% s'ha vist afectat per un ERTO, mentre que només un 0,5% diu haver trobat treball durant la crisi sanitària. D'altra banda, el teletreball és una eina per al 32,3% dels enquestats, enfront del 48,1% que està treballant presencialment.

Les dades també mostren que un 36,1% assegura estar treballant més que abans de la crisi enfront d'un 26,3% que treballa menys. Hi ha en aquest punt una notable diferència per sexes: el 32,4% dels homes diu treballar més, percentatge que puja fins al 40,2% en el cas de les dones. A més, quasi una de cada tres llars valencians ha vist reduïts els seus ingressos per culpa de la pandèmia: bastant per a un 21,6% de les famílies i molt per a un 5,5%. En eixe sentit, un 48,4% dels enquestats considera que la crisi augmentarà les desigualtats econòmiques.

Pessimisme sobre el futur

Només un 2,7% dels valencians considera que la recuperació econòmica i social arribarà abans d'un any enfront d'un 32,3% que preveu entre 2 i 3 anys. Quasi un 20% (19,7%) no albira la recuperació abans de 5 anys. Sobre la gestió política, els valencians valoren amb millor nota la gestió de la Generalitat (5,5), per davant de l'Ajuntament (5,2) i el Govern (5). Pitjor valoració obté, no obstant això, l'oposició al Govern (3,3).

Baròmetre de juny de l'Ajuntament

54,3%. Esport. Més de la meitat dels valencians admet que ha fet menys activitat física.

38,6%. Fumar. Més d'un terç fuma més durant la pandèmia. Un 16,5% diu fumar menys.

27,2%. Dormir. És el percentatge que dorm més que abans. Un 23,2% descansa menys.