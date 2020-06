“Si quiere unidad, aquí está el Gobierno” y “yo sí le respeto”: Sánchez y Casado se acercan entre duros reproches mutuos

Entre duros reproches mutuos, el presidente del Gobierno y el líder del PP han ensayado este miércoles un tímido acercamiento en el Congreso, donde Pablo Casado ha reprochado a Pedro Sánchez que se haya abandonado a socios como Pablo Iglesias, Oriol Junqueras (ERC) y Arnaldo Otegi (Bildu) cuando es él quien “sí le respeta”. Sánchez le ha advertido de que “dos no se ponen de acurdo si uno no quiere”. Si Casado quiere “unidad”, ha dicho, “aquí está el Gobierno”.

Las críticas de Casado a Sánchez por la gestión del coronavirus y de Sánchez a Casado por su alianza con la “ultraderecha” han volado de nuevo por la sesión de control al Gobierno, donde, a diferencia de otras semanas, el presidente y el líder del PP han amagado con un acercamiento. Los dos han empleado la misma táctica: críticas al contrario y acusaciones de ser el otro quien no facilita el acuerdo.

“Llevo meses tendiéndole la mano para acordar un pacto sanitario y un marco legal frente a posibles rebrotes, una oficina de víctimas de la Covid y un plan de choque para alargar los ERTE hasta final de año”, ha indicado Casado a Sánchez, al que también ha recordado que el PP votó a favor la semana pasada del Ingreso Mínimo Vital.

“Dos no se pelean si uno no quiere, no voy a entrar en sus provocaciones”, le ha dicho el presidente del Gobierno. También que “dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere y yo le insto, si quiere unidad, aquí esta el Gobierno, si quiere bronca, ahí está la ultraderecha”.

Duras críticas

A pesar de estos tímidos llamamientos al acuerdo, el intercambio entre Sánchez y Casado ha vuelto a ser bronco este miércoles, aunque no tanto como las semanas previas. En conjunto, la sesión de control al Gobierno con varios grados menos de crispación, particularmente porque tanto Gobierno como PP han bajado el tono. “La crispación que vende su propagando no es más que el eco de su ‘no es no’, los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios de que le hicieron presidente”, le ha dicho Casado, reinvidicándose como más fiable que Iglesias, Junqueras y Otegi.

El líder del PP ha espetado a Sánchez que “su gestión [del coronavirus] ha sido un fracaso” y frente a las investigaciones judiciales que abren contra el Gobierno en Italia o Francia y las dimisiones en Finlandia o China, Sánchez “critica a los jueces, pone en la Fiscalía a una comisaria política, oculta 16.000 víctimas y purga a mandos policiales por pedir el uso de mascarillas”.

“Sus socios quieren humillarle investigándole en esta Cámara, ya le adelanto que yo me opondré porque yo sí le respeto”, ha dicho Casado en relación a la investigación sobre Felipe González y los GAL que han pedido PNV y Bildu. “¿A quién le debe usted la Presidencia? A Iglesias, que decía que había que iniciar un proceso constituyente; a Junqueras, que desde la cárcel vuelve a sentarle en una mesa de negociación y, para su vergüenza, también a Otegi, que pacta con usted el futuro del os trabajadores”.

“Yo pensaba que venía a tender la mano al Gobierno para alcanzar acuerdos y nos encontramos con lo mismo de siempre”, le ha respondido el presidente.