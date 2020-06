Unidas Podemos Pollença pide incluir una decena de elementos del municipio en el catálogo de Patrimonio

20M EP

Unidas Podemos Pollença ha presentado alegaciones para incluir una decena de elementos del municipio en el catálogo de Patrimonio, entre ellos las propiedades conocidas como Can Qués, Can Morató, Can Mena, Ca la Adroguer, Can Tugores y Can Franc.