Casado dice que la gestión de Sánchez "es la peor en todo el mundo" y le pide que no busque "falsos culpables"

Pablo Casado volvió a tomar la palabra con dureza contra Pedro Sánchez en una nueva sesión de control. El líder del PP preguntó al presidente del Gobierno si comparte la opinión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo -lo dijo la pasaba semana-, de que España está en medio de una "crisis constituyente". Empezó citando de hecho a Felipe González y que le tiene "respeto" al propio Sánchez. Casado criticó de nuevo los socios de Gobierno del PSOE, censurando a Iglesias, Junqueras y Otegi.

La gestión del Ejecutivo, según el presidente popular es "radical", a lo que Sánchez contestó que pensaba que iba a "tender la mano al Gobierno" para llegar a acuerdos. "Nos encontramos con lo mismo de siempre", sostuvo. "Hemos logrado muchas cosas durante estos tres meses", prosiguió Pedro Sánchez, enumerando las medidas tomadas por Moncloa y defendiendo el confinamiento y el estado de alarma. "Es cierto que no estamos todos", añadió y anunció que el 16 de julio se celebrará el homenaje a los afectados por la pandemia.

"Nadie duda en todo el mundo que su gestión ha sido un fracaso, las comparaciones son odiosas", continuó Casado para endurecer su mensaje contra el Ejecutivo. Y a pesar de todo, esgrimió, "llevo meses tendiéndole la mano para llegar a acuerdos". En esa línea se mantiene el PP y le recordó el apoyo al IMV. "La crispación no es más que el reflejo de su no es no", terminó y le pidió que no busque "falsos culpables".

