El truco para lucir un rostro perfecto está en Amazon... ¡y a mitad de precio durante las próximas horas!

El verano está a punto de llegar y, por ello, hemos ido introduciendo pequeños cambios en nuestra rutina de belleza para adaptarla a esta nueva estación. Debemos apostar por una base de maquillaje adecuada que sobreviva a las altas temperaturas y que se adapte a nuestro color de piel tras pasar largas jornadas bajo el sol, y por los colores estivales que son tendencia (rosas, malvas y melocotones). Pero no debemos descuidar el estado de nuestra dermis que, en esta época, se ve más expuesta a los efectos del sol.

Pero, si hay algo que no cambia es la necesidad de limpiar nuestra piel todos los días, especialmente la del rostro. Aunque durante las vacaciones nos maquillemos menos y, por tanto, creamos que no es necesario incidir tanto en nuestro cutis, durante el verano esta parte del cuerpo sufre (¡y mucho!). La mayor incidencia del sol, la exposición a agentes externos como la arena y nuestra relajación con la alimentación (porque, reconócelo, en tus vacaciones tú también te das unos cuantos caprichos) dejan huella en nuestra cara en forma de puntos negros, líneas de expresión y otras imperfecciones que nos gustaría no lucir

Por ello, una buena limpieza cutánea es la base para tener un rostro perfecto... ¡y nosotros sabemos cómo conseguirla por menos de 20 euros! Amazon ha rebajado a mitad de precio, solo durante las horas y en unidades limitadas, el cepillo facial de Beurer, un Amazon’s choice por su buena relación calidad precio y por las valoraciones positivas recibidas. Este pequeño dispositivo es fácil de usar y se va a convertir en tu aliado para una piel limpia este verano. ¿Quieres descubrir cómo?

Limpiador facial de Beurer. Amazon

Cómo funciona este cepillo

Un cepillo dos en uno . Este dispositivo tiene capacidad para realizar una limpieza facial profunda y suave y un masaje a partir de las tres zonas de distinto grosor para activar la circulación sanguínea y la firmeza del rostro. Además, tiene acción antiedad gracias a su emisión de pulsaciones de baja frecuencia.

. Este dispositivo tiene capacidad para realizar una limpieza facial profunda y suave y un masaje a partir de las tres zonas de distinto grosor para activar la circulación sanguínea y la firmeza del rostro. Además, tiene acción antiedad gracias a su emisión de pulsaciones de baja frecuencia. Dispone de 15 velocidades . Todas las zonas del rostro no son iguales ni presentan las mismas imperfecciones, por lo que hay que tratar cada una de forma individual. Por ello, este cepillo cuenta con 15 velocidades de vibración para elegir la más adecuada para nuestra piel.

. Todas las zonas del rostro no son iguales ni presentan las mismas imperfecciones, por lo que hay que tratar cada una de forma individual. Por ello, este cepillo cuenta con 15 velocidades de vibración para elegir la más adecuada para nuestra piel. Prestaciones técnicas que nos facilitan su uso. El cepillo facial de Beurer es resistente al agua, para poder usarlo en el baño sin ningún problema. De hecho, se recomIenda el tratamiento en mojado para que no provoque irritaciones. Cuenta con una autonomía de cuatro horas de funcionamiento con una sola carga y dispone de un apagado automático a los 15 minutos para evitar sobrecalentamientos y daños en la piel.

