Jorge Pérez, el Guardia Civil ganador de 'Supervivientes', reaparece con un gran cambio físico: 11 kilos menos y sin barba

Jorge Pérez, el flamante ganador de la última edición de Supervivientes, reapareció este martes en Sálvame, donde analizó su paso por el reality y de la relación que mantuvo con sus compañeros.

Lo hizo, eso sí, muy cambiado. Sobre todo tras podarse la poblada barba que se había dejado crecer durante el programa y que le ocultaba gran parte de su rostro. Así, totalmente afeitado y con 11 kilos menos, casi a uno por día, el Guardia Civil comentó que el programa le ha cambiado la vida.

Además, habló de algunos excompañeros. Por ejemplo, José Antonio Avilés, al que tilda de "muchacho con talento y mucha imaginación", ha sido la persona con la que más ha chocado durante el concurso: "En más de una ocasión le hubiera metido la cabeza debajo del agua".

En cuanto al feo gesto de Hugo en la final -donde no apareció tras quedar eliminado-, aseguró que no fue hasta el día siguiente cuando su compañero se dirigió a él: "Me dio la enhorabuena y se disculpó por no haberme felicitado el día anterior. Me dijo: 'Ya sabes cómo soy".