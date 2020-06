Dani Mateo 'perrea' en 'El intermedio' desde una silla: "Parece que te está dando un espasmo"

Todo el mundo tiene claro que este verano será muy diferente a los de años anteriores, y sobre todo para los aficionados a salir de fiesta por la noche porque entre guardar la distancia de seguridad y las mascarillas, será complicado.

Pero Dani Mateo quiso proponer en El intermedio de este martes varias alternativas para que estas vacaciones la gente pueda bailar y disfrutar de la música sin miedo al contagio de coronavirus.

"Este verano no vais a poder cogeros de los hombros para bailar el Paquito, el chocolatero en la verbena de vuestro pueblo, pero ¿y qué? No pasa absolutamente nada y si queréis, os lo demuestro", afirmó el colaborador.

Mateo se puso a bailar el famoso tema y comentó "que es perfectamente posible hacer el ridículo por separado". El periodista destacó una noticia en la que "los holandeses, que están a años luz de nosotros, han demostrado que es posible hacer el ridículo por separado y sin cansarse".

🔴 @DaniMateoAgain quita hierro a la distancia de seguridad que tendremos que mantener en verbenas y discotecas: "Es perfectamente posible hacer el ridículo por separado". ▶ #elintermediohttps://t.co/I106QCUG7Ppic.twitter.com/rb7HDmOJJI — El Intermedio (@El_Intermedio) June 16, 2020

"El mejor ejemplo es esta discoteca de los Países Bajos en la que han celebrado una sesión de música electrónica para bailar sentados: ¡Toma ya, chúpate esa Sergio Dalma! No solo es posible bailar de lejos sino también en una silla y algunos lo dan todo".

Y añadió que "no queman zapatilla, pero sus asientos están on fire". Mateo afirmó que "no hay problema que no se resuelva con un poco de imaginación", y tras admitir que le "había dado envidia", se puso a bailar en una silla.

Tras mover la cabeza hacia todos lados y hasta marearse, el periodista comentó que "creo que esto debería mantenerse sin pandemia, más allá. Eso sí, no vale para cualquier estilo de música".

"Por ejemplo, el 'perreo', ni lo intentéis porque no es sexy, parece que te está dando un espasmo", mientras se movía en la silla hacia adelante y hacia atrás con cara de no convencerle nada su estilo bailando.