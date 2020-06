Tu horóscopo diario: miércoles 17 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 17 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No debes inquietarte por una noticia que quizá leas o veas en las redes sociales y que no tiene demasiado de verdad. En cualquier caso, antes de hacer nada, consulta con quien de verdad sabe esa información. Es fundamental que vayas con pies de plomo.

Tauro

Dale las gracias a una persona que ha tenido el detalle de compartir una parte de su vida privada contigo y más si está relacionada con el trabajo o forma parte de tu equipo. Es algo muy de agradecer la confianza que ha depositado en ti. Estarás feliz.

Géminis

Vas a tener que contestar a alguien que te hará algunas preguntas incómodas, pero de las que no vas a poder escapar y menos si está relacionadas con el trabajo. Muestra sinceridad pero no ingenuidad. No te dejes pillar por alguien que no lo merece.

Cáncer

Focalizarte hoy en algo que te interesa mucho quizá en una cuestión de aprendizaje, o en una opción de trabajo, es muy importante. No te distraigas con otras cosas que ahora son secundarias. Si te centras bien, conseguirás avanzar mucho.

Leo

Es normal que alguien te pida consejo ya que quizá haces gala de tener mucha información o conocimientos sobre alguna materia especial. Hoy sabrás darlo de una manera muy generosa y solidaria. La gente que te aprecia te lo va a hacer saber.

Virgo

Será un día más relajado que ayer en todos los aspectos e incluso te vas a permitir el lujo de tomarte un tiempo libre para cuidar de tu aspecto físico o cambiar tu imagen y seguro que darte algún capricho. Todo eso va a favorecer que tu ánimo mejore.

Libra

Empezarás a planear algo para dentro de un tiempo y quizá tenga mucho que ver con darle una sorpresa a tu pareja porque sabes que ha pasado una mala racha y ahora quieres celebrar que todo va mejor. Eso será algo que te unirá más a ella.

Escorpio

Lees una información o ves algo que te da una idea muy interesante para reinventarte de alguna manera. Es cierto que has tenido una racha algo complicada, pero ahora ves muchas posibilidades abiertas. Hay una, desde luego, que pasa por la tecnología.

Sagitario

No debes dejarte arrastrar por lo que ves y por lo que hace la mayoría, porque eso es un error. Aplica tu propio criterio y busca información fiable y no creas cualquier cosa que veas en las redes. No todo es verdad y debes protegerte de lo negativo.

Capricornio

Hoy querrás aprovechar la jornada para dejar terminados ciertos asuntos o ciertos trabajos que ya toca dar fin y que además alguien necesita. Te sentirás muy bien haciéndolo y cerrando todo eso. Además, después tendrás una recompensa.

Acuario

Ya ves el final de un proceso que se te ha hecho bastante cuesta arriba y hoy estarás mucho más en calma con todo e incluso con muy buen ánimo para sonreír y hacer sonreír a los más cercanos. Ese talante te va a ayudar a mirar todo con ojos nuevos.

Piscis

No debes de arrojar la toalla si ves que hay algo que hoy no sale como querías o al menos no tan rápidamente. Busca el equilibrio dentro de ti, descansa un rato, airéate y vuelve a comenzar con confianza en lo que estás haciendo porque merecerá la pena.