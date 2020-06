Simón: "La dexametasona se había utilizado de forma sintomática, pero el estudio de Oxford incita a utilizarlo más"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha manifestado que la Agencia Española del Medicamento tendrá que avalar los resultados de un estudio de la universidad de Oxford sobre si la Dexametasona puede salvar vidas de pacientes de coronavirus, para proponerlo para el tratamiento del Covid-19.

Así lo ha dicho Simón en rueda de prensa este martes después de que se conociera que según el estudio de la universidad británica, este fármaco, barato y de fácil acceso en todo el mundo, puede ayudar a salvar vidas de pacientes que se encuentran graves a causa del coronavirus.

El experto ha destacado que se trata de un corticosteroide, que se usa en muchos países para el tratamiento de otras enfermedades y ha resaltado la importancia de que el ensayo clínico garantice que este medicamento "tiene un efecto beneficioso" y "puede reducir la letalidad". "La dexametasona se había utilizado de forma sintomática, pero el estudio de Oxford incita a utilizarlo más", ha señalado.

Pero ha advertido de que "hay que ser prudentes" y "leer los resultados del ensayo "con cuidado", al recordar que "en ciencia los resultados de un estudio, si no tienen una solidez muy importante, no suelen ser suficiente para garantizar los resultados". "En este caso por lo que he leído rápidamente", ha dicho el epidemiólogo, "parece que los resultados son buenos y que por lo tanto podría estar avalado".