Educació repartirà 9 milions per a extraescolars amb un mínim de 3.000€ per municipi que augmentaran segons població

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, juntament amb els secretaris autonòmics d'Educació i FP, Miquel Soler, i de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, s'ha reunit amb els representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i de les tres diputacions per a compartir i explicar les línies de treball de cara a la preparació del pròxim curs, el treball que està realitzant la Conselleria en la preparació de la línia extraordinària de 9 milions per a extraescolars i el paquet de mesures culturals 'reaCtivem'.

Pel que fa a la proposta de línia d'ajudes que la Conselleria està tramitant per a engegar activitats extraescolars i de reforç, se centra que els ajuntaments puguen organitzar propostes complementàries per a l'alumnat fora dels centres educatius, així com extraescolars de suport educatiu, culturals i esportives dirigides la seua població escolar des d'Infantil fins a Batxillerat i FP per a compensar els efectes negatius de la Covid-19 des de juliol i, sobretot, al llarg del pròxim curs 2020-2021.

"Els 9 milions d'euros que destinem als ajuntaments són fonamentals perquè el nostre alumnat tinga igualtat d'oportunitats. Són perquè els ajuntaments puguen desplegar una oferta d'activitats com més àmplia millor per a reduir els efectes negatius de la Covid-19", ha asseverat Vicent Marzà.

DISTRIBUCIÓ PER PROVÍNCIES

En la prospecció que està fent la Conselleria, els 141 municipis de les comarques d'Alacant podran rebre uns 3,32 milions d'euros; els 133 municipis de les comarques de Castelló amb població escolar sumarien un total aproximat d'1,25 milions d'euros, i els 266 ajuntaments de les comarques de València disposarien d'uns 4,42 milions d'euros.

La finalitat d'aquesta proposta de subvencions és que els ajuntaments puguen dissenyar i organitzar programes d'activitats entre l'1 de juliol del 2020 i el 23 de juny del 2021.

Perquè tot açò puga implementar-se "de la manera més ràpida possible", l'administració educativa té previst que es puga abonar el cent per cent de les ajudes de manera anticipada als ajuntaments beneficiaris, que tindran fins al 15 de setembre del 2021 per a justificar la realització de les activitats.

Per a facilitar que l'ajuda arribe a tot el territori de manera equitativa i justa, la Conselleria ha dissenyat un sistema de repartiment de subvencions que compensa els efectes atenent la població de cada municipi, de manera que tots reben fons suficients per a impulsar activitats extraescolars i de suport educatiu.

La proposta en què està treballant el departament dirigit per Vicent Marzà fixa una quantitat mínima de 3.000 euros per municipi, que augmentarà en funció de la població entre 3 i 18 anys i de la renda mitjana de cada població.

PREPARACIÓ DEL PRÒXIM CURS ESCOLAR

El conseller Vicent Marzà ha explicat també les línies de treball que s'han iniciat i que es van compartir la setmana passada en el Fòrum Educatiu Valencià, conformat pels representants de tots els agents educatius valencians.

La clau d'organització valenciana per al pròxim curs gira al voltant de la presencialitat i la seguretat en les aules com a eix principal; el manteniment de la distància de metre i mig entre alumnes en els espais educatius tal com marca el Reial decret llei 21/2020; la reducció de ràtios en les aules sempre que siga possible, i l'organització singularitzada per a cada centre educatiu tenint en compte les seues característiques particulars, en col·laboració amb els mateixos centres.

La Conselleria està en aquests moments elaborant models organitzatius per a traslladar-los als equips directius dels centres educatius. D'acord amb açò, cada centre haurà de configurar la seua organització i explicitar les necessitats concretes per al seu centre i la Conselleria facilitarà les solucions.

En aquest context, i gràcies a la reunió de hui, Educació "s'ha coordinat amb la FVMP per a tindre la col·laboració dels municipis per si en algun cas es considera necessari i idoni utilitzar algun espai municipal de reforç en la reorganització d'algun centre educatiu", subratllen des de la Generalitat.

D'altra banda, respecte a 'reaCtivem', el paquet de mesures en matèria cultural per a pal·liar els efectes de la pandèmia, Marzà ha destacat que d'aquesta manera "se situa la cultura en el focus de necessitats a les quals cal fer front". "El sector cultural valencià ha d'estar enfortit i hem d'acompanyar-ho per a donar llum a la foscor generada per la Covid-19", ha postil·lat.

El titular de Cultura de la Generalitat ha explicitat les accions concretes que ja s'estan duent a terme en la Conselleria, basades en una ampliació de 4 milions d'euros pel que fa al pressupost inicial de Cultura de la Generalitat, que és de 130 milions enguany.

Entre les mesures destaquen la compra de lots de llibres per a distribuir entre les llibreries valencianes i les biblioteques municipals; l'adquisició d'obres d'art; el lloguer de sales de cinema, de teatres privats i de sales de música de cara a setembre per a programar espectacles i concerts sufragats per l'Administració autonòmica; la programació de concerts per poblacions de tot el territori de la mà del Palau de les Arts; així com la reprogramació en la mesura del possible de quant s'ha hagut d'ajornar durant els mesos de confinament.

"És clau que els municipis s'impliquen per a programar cultura també i reprogramar en la mesura del possible. Per açò, ara pot ser molt bona oportunitat perquè més ajuntaments se sumen al nostre projecte de 'Circuit Cultural Valencià'", ha afirmat.

El 'Circuit Cultura Valencià' és un programa de cooperació interinstitucional que propicia l'Institut Valencià de Cultura amb els ajuntaments valencians que presenten programacions escèniques, musicals i audiovisuals variades, estables, professionals i de qualitat.

En l'actualitat, el circuit té 83 membres, 81 corresponents a municipis i dos universitats públiques, la Jaume I de Castelló i la Universitat d'Alacant.