Vox señala que no apoyará presupuestos en Vimcorsa "si no se marcan hitos cercanos y reales"

En una rueda de prensa, junto a la portavoz de Vox, Paula Badanelli, Cabezas considera que "el PP no es capaz de gestionar de manera eficaz la empresa municipal, a pesar de que le dimos realismo a unos presupuestos que eran perfectamente ejecutables en tiempo y forma".

"Presentaron unos presupuestos irresponsables, ahora tenemos la vista puesta en los tres solares que hay en Huerta Santa Isabel, hay que llevar a cabo los proyectos de obra nueva y explotarlos, tienen licencia, pero hay que ejecutar y vender", ha explicado.

Al respecto, ha señalado que "Vox advirtió de que los presupuestos suponían un reto y lo que nos encontramos a día de hoy es una gestión nefasta de la organización de las promociones". "Ellos plantearon un 35 por ciento de cada promoción y a día de hoy, si empezamos algunas, quedarán al 10 por ciento", según ha aseverado, para adelantar que "esto no va a volver a ocurrir con Vox", porque "en los posteriores presupuestos vamos a ser muy claros en marcarles unos hitos".

Por tanto, "si esos hitos a uno, dos o tres meses a lo largo de la aprobación de los presupuestos anuales no es posible, estos presupuestos están mal y no vamos a llegar a los objetivos", ha señalado Cabezas, quien ha pedido "valentía a Salvador Fuentes para afrontar el problema de los inquilinos tóxicos que prometió abordar cuando tomó el mando de la empresa municipal".

A su juicio, "es necesario que el área social se encargue de los llamados inquilinos tóxicos, aunque de momento hace falta cierta valentía para abordar este tema que no tienen". "No pagan y tienen mal ambiente, imagínense un vecino que no paga y que además molesta", ha apuntado, para agregar que "esto tiene que acabar".

Asimismo, el consejero de Vimcorsa ha pedido "agilidad a la hora de ampliar las promociones de los alquileres a mayores", dado que "funcionan bien y prestan un servicio importante".

"No dudo que este gobierno tiene buenas intenciones, pero no saben gestionar", ha manifestado, a la vez que ha criticado que "tampoco se están encargando de los ascensores; nos vamos a quedar sin ascensores en 2021 y este gobierno sin hacer nada".