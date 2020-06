La Comunitat Valenciana rebrà 40,9 milions del Fons Covid per a compensar les pèrdues en el transport

Aquesta partida s'inclou en el fons de 16.000 milions que l'Estat repartirà entre les comunitats autònomes i busca ajudar els autobusos i metros de transport públic urbà i interurbà dependents de les comunitats a atallar la crisi que afronten per la caiguda d'ingressos derivada de les restriccions de mobilitat decretades per a combatre la pandèmia.

En relació als transports públics dependents dels ajuntaments i altres administracions locals, el Ministeri de Transport "està treballant en instruments aplicables al dèficit que estan registrant", mentre que els de competència estatal, com és el cas de Renfe, tindran "actuacions específiques".

De moment, en allò que al fons per a transports regionals es refereix, els consorcis de transport de Madrid i de l'àrea metropolitana de Barcelona seran els principals beneficiaris del mateix, atés que es repartiran el 49% del total. Després se situen els autobusos de línia interurbans, açò és, aquells que connecten diferents ciutats per contractes de concessió, que rebran el 34% dels recursos del fons, uns 272 milions.

La resta de sistemes de metro, bus i tramvia de competència autonòmica es repartiran un altre 13% del fons, uns 104 milions d'euros, mentre que el 4% restant, 32 milions, es dirigiran a les línies d'autobús interurbà de Canàries.

CRITERIS "TRANSPARENTS I HOMOGENIS"

Les mateixes fonts han assegurat que el repartiment del fons s'ha realitzat a partir de "criteris transparents, homogenis i objectius, tenint en compte l'impacte pressupostari patit per les comunitats en els seus diferents transports".

Han afegit que cada autonomia té el seu sistema de transport públic específic dissenyat per a donar resposta a les necessitats específiques en funció de la seua estructura de mobilitat i "ni el Ministeri té competències per a modificar-los ni aquest fons és l'instrument per a corregir el sistema de transport" de cadascuna d'elles.

Segons han explicat, en els servicis ferroviaris (metro, tramvia) i els servicis integrats en els consorcis de Madrid i l'ATM de Barcelona es finança la caiguda d'ingressos tarifaris dels servicis de transport públic de competència autonòmica calculats com un terç dels ingressos anuals per tarifa d'aquests servicis el 2018.

En el cas dels servicis interurbans amb autobús, es finança una quantitat pels vehicles-km de les concessions de transport corresponents a cada comunitat. En ser operats per empreses privades (el que deriva que no es dispose dels ingressos per tarifa de cadascuna de les concessions de manera particular), s'ha recaptat a través de les regions la totalitat de vehicles per quilòmetre del conjunt de contractes de la seua titularitat per a poder repartir el finançament corresponent a aquests servicis de manera proporcional.

En aplicar aquests criteris la Comunitat de Madrid i Catalunya reben a través d'aquest fons uns muntants superiors a altres comunitats, han admès, però açò es deu, segons les fonts, al fet que com l'objectiu del fons és compensar la pèrdua d'ingressos dels operadors de transport pels efectes de la pandèmia i el nombre d'usuaris és molt major en les seues capitals que en unes altres, el dèficit addicional provocat per la baixada d'usuaris és molt major en les dos regions, ja que "a més viatgers, més dèficit addicional i major compensació".

"NO DISTORSIONA EL FINANÇAMENT"

"Per tant, aquest sistema no distorsiona el finançament que rep cada comunitat autònoma, sinó que respon la compensació de la caiguda d'ingressos derivada de la baixada d'usuaris en el transport", han reiterat.

En el cas concret de la Comunitat Valenciana, han explicat que la diferència entre les quantitats que rep i les que van a Madrid i Catalunya obeeixen al volum dels sistemes de transport en cada regió.

Per a il·lustrar-ho s'al·ludeix als valors de l'Observatori de la Mobilitat Metropolitana corresponent al 2017 (l'últim publicat), i considerant les àrees metropolitanes com a indicadors del total de la mobilitat. Els ingressos tarifaris en la de Madrid van ser de 866,5 milions, en la de Barcelona 653,9 i en la de València 101,6.

A més, han recordat que bona part de la mobilitat interprovincial de la Comunitat Valenciana es realitza per Rodalies i Mitja Distància i eixe finançament no entra dins aquest fons autonòmic ja que és l'Estat qui, directament, es fa càrrec del seu finançament.